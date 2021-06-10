На Україну налетить грозова стихія: де сильно зіпсується погода

Погода в Україні в п'ятницю, 11 червня, буде шаленою в деяких областях. Синоптик прогнозує короткочасні дощі, грози і поривчастий вітер. Де очікуються опади, а в яких областях їх ймовірність найменша - читайте далі в нашому матеріалі.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

"Синоптична ситуація 11-го червня в Україні визначатиметься атмосферними фронтами. Тому в більшості областей особливо в денні години короткочасні дощі, грози, при грозах поривчастий вітер!" - попередила синоптик.

За її прогнозом, найнижча ймовірність дощу в Київській, Чернігівській областях, а також у багатьох районах півдня.

Фото: Погода в Україні 11 червня (facebook.com/tala.didenko)

При цьому синоптик нагадала, що в літній час красиві білі хмари можуть швидко перетворюватися в грозові.

Температура повітря завтра буде в межах +20+24 градуси.

Що буде з погодою в Києві

За прогнозом Діденко, 11 червня дощ ймовірно обійде столицю "боком". А в суботу, 12-го числа, шанси на опади ще нижче. Температура завтра-післязавтра +21+24 градуси.

"А ось в неділю в столиці збільшаться шанси на дощ і трохи посвіжіє", - додала синоптик.