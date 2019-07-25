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Грозові дощі та шквали: де в Україні буде лютувати негода

STYLERЖиття    25.07.2019 - 06:53
Грозові дощі та шквали: де в Україні буде лютувати негода
Погода в Україні 25 липня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні знову засмучує відпочиваючих на українських морях

Погода в Україні у четвер, 25 липня, принесе локальні грозові дощі і шквальний вітер на значну частину країни. Температура буде досить помірною, як для кінця липня. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

До речі, раніше Наталка Діденко розповіла про те, що погода в Україні буде найхолоднішою у всій Європі.

Згідно з прогнозами синоптиків, дощі та грози з посиленням вітру очікуються на Півночі, в Центрі, Сході, а також у частині південних областей - на Херсонщині та Запоріжжі.

На Заході, у Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та Криму сьогодні буде сухо з помірною хмарністю.

Грозові дощі та шквали: де в Україні буде лютувати негода

Погода в Україні 25 липня (фото: РБК-Україна)

Найпрохолодніше у четвер на Півночі та в Луганській області (+23... +25), на Заході від +24 до +27 тепла (крім Закарпаття, де буде +26... +28).

У центральних областях +24... +26, на Дніпропетровщині та Донеччині - від +25 до +27 тепла, а на Півдні +26... +29 градусів.

У Києві в четвер, 25 липня, також очікуються локальні грози і дощі. Температура повітря становитиме +23... +25 градусів.

Грозові дощі та шквали: де в Україні буде лютувати негода

Погода в Україні 25 липня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики Українського гідрометцентра дали прогноз погоди до кінця цього робочого тижня.

До речі, нещодавно в центрі Києва на вулиці Хрещатик через сильні ураганні пориви вітру упав великий каштан.

Ми також писали, що у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини зірвав дахи з багатьох будинків.

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