Грозові дощі і шквальний вітер: де в Україні буде лютувати погода

Погода в Україні у середу, 3 липня, принесе зниження температури ще на кілька градусів у порівнянні з вчорашнім днем. А в деякі регіони прийдуть грозові дощі. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

До речі, раніше синоптие Наталка Діденко дала прогноз погоди на тиждень, в якому розповіла, чи варто українцям чекати теплих липневих днів.

Так, сьогодні опади очікуються у південних областях, а також у Криму. Синоптики прогнозують дощі, грози і поривчастий вітер. На решті території буде сухо.

Погода в Україні 3 липня (фото: РБК-Україна)

Найпрохолодніше сьогодні буде в західних і північних областях. Тут стовпчики термометрів покажуть від +24 до +26 градусів вище нуля. Трохи тепліше в Закарпатській області - від +25 до +27.

У Києві в середу вдень буде досить комфортно - від +24 до +26 градусів. Опади сьогодні не передбачаються.

На Півдні і Сході сьогодні також стане прохолодніше. Термометри в регіонах покажуть від +26 до +31 градуса, що в порівнянні з вчорашніми +38 суща дрібниця.

Погода в Україні 3 липня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, потужна гроза з сильними шквальними поривами вітру обрушилася на Київ 27 червня близько 12 години дня. Жителі столиці України спостерігали блискавки, а також чули гуркіт грому.

Також ми писали про те, що Закарпаття постраждало від урагану зі шквалистим вітром, зливою та градом. В кількох районах вітер наламав дерев, а крижини розміром з перепелине яйце пошкодили автомобілі.

До речі, Чорнобильську зону відчуження показали на панорамному знімку. Приголомшливе світіння горизонту в період сутінок викликало захоплення і ряд питань.