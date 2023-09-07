Деньги взяли, а укрытие так и не появилось. В школе под Киевом пренебрегают безопасностью детей: что произошло (фото)

В селе Тарасовка в Киевской области произошел скандал по поводу укрытия в школе для детей и учителей. Местные власти обвиняют в хищении средств, выделенных из бюджета, а они утверждают, что ремонт уже начался. Вместе с тем, школа функционирует в смешанном формате, хотя и должна обеспечить всех присутствующих укрытием в случае воздушной тревоги.

Styler поинтересовался деталями этой истории и решил разобраться, куда делись деньги из государственного бюджета.

Что не так с укрытием в школе

В селе Тарасовка проживает около 7 300 человек, и на всех есть только два укрытия - в школе и садике, которые расположены на одной территории.

Местная жительница и мама одного из учеников школы Мария Михайленко рассказывает, что недавно обломки сбитой ракеты упали недалеко от их села. Поэтому женщина заботится о безопасности своего ребенка во время учебы.

Кроме того, маму беспокоили сами условия укрытия, ведь у ее ребенка есть определенные проблемы со здоровьем. Но то, что она увидела, совсем не удовлетворило ее запрос.

"Там нет потолка, она полусделанная. Вентиляционная труба как бы и поставлена, но функционирует ли она, никто не захотел мне показывать. То есть вопросов очень много", - рассказывает Михайленко.

По состоянию на начало сентября укрытие в школе выглядит примерно так. По словам Марии, для детей закупили четыре серых биотуалета, но зона туалета никак не ограждена.

Укрытие в Тарасовской школе (фото: Мария Михайленко)

Отметим, что на капитальный ремонт подвального помещения было выделено около восьми миллионов гривен. У получателя, то есть школы, есть время до 31 декабря 2023 для того, чтобы завершить работы. 30 августа Боярский городской совет (село Тарасовка находится в Боярской ОТГ) заключил договор с подрядчиком о начале работ.

Сумма средств, выделенная на капитальный ремонт укрытия (скриншот: prozorro.gov.ua)

"Я поехала к руководителю отдела образования. Жаль, что я не снимала этот процесс на видео. Я ему сказала, что мой ребенок не сможет ходить в тех условиях. Он мне говорит: "Вам не нравятся условия? Не водите ребенка в школу". Это я передаю дословно, такой был разговор", - рассказывает собеседница Styler.

Руководитель отдела образования также сообщил Марии, что КОВА дофинансировала ремонт еще на 10 миллионов. Мы не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию.

Как рассказала нам активистка, Тарасовская школа - не единственная в громаде, которая испытывает проблемы с укрытием.

"Четвертая школа в Боярке, там даже нет туалета. Там тоже выделялись средства. У нас много ситуаций, где просто закрывают глаза", - возмущается Мария.

На ремонт укрытия в этой школе было выделено около пяти миллионов гривен. Сроки работ установлены те же, что и для школы в Тарасовке.

Сумма средств, выделенная на капитальный ремонт укрытия в Боярском лицее (скриншот: prozorro.gov.ua)

Что отвечают в отделе образования

Мы связались с Управлением образования Боярского городского совета. Заместитель начальника управления Татьяна Волынец рассказала нам, что сейчас в школе идет капитальный ремонт укрытия.

"Часть укрытия была отремонтирована текущим ремонтом, а в другой части идет капитальный ремонт", - сказала она.

Второй этап ремонта начался летом, но завершить его не успели. В чем была проблема - нам не сообщили.

Татьяна также добавила, что рядом есть укрытие в садике, которое, по договору, будут использовать также и ученики школы.

Что касается туалетов без перегородок, заместитель убеждает, что это временно. Отметим, что в договоре между заказчиком и исполнителем все эти требования прописаны и сочтены в бюджет.

Договор на исполнение работ между школой и подрядчиком (скриншот: Styler)

На наш вопрос о сроках окончания ремонта ответить затруднились, потому что "четкого срока нет".