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Под Киевом в укрытии для детского садика построили туалеты без дверей (фото)

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Украинка, Понедельник 21 августа 2023 09:33
Под Киевом в укрытии для детского садика построили туалеты без дверей (фото) Фото: В Украинке опозорились с укрытиями для детей (фото: t.me/OBUKHIVFIRST)
Автор: Людмила Жукова

В городе Украинка Обуховского района для детского садика построили укрытие. Но туалет в нем не предусмотрен для нормального пользования. Дело в том, что там нет дверей.

Об этом факте сообщили в Telagram-канале OBUKHIVFIRST.

Детали инцидента

Отмечается, что такое укрытие построили в детском садике "Хоровод". Интересно, что городской главаАлександр Туренко даже успел похвастаться тем, что "о детях позаботились".

"Мы всегда знали, что цивилизационно-озверевшие варвары. Ситуация с туалетами, которую они продемонстрировали во время оккупации Киевской области, еще раз подтвердила это. Следовательно, был зафиксирован их бытовой императив: дыра в полу и практически публичная, тюремная дефекация", - говорится в сообщении.

После строительства укрытия поднялась волна возмущения.

"Почему нельзя заразу делать нормальные перегородки с дверью в туалетных комнатах? Это не большие издержки. Вот посадить на тот унитаз должностных лиц сразу двух рядом за компанию, а рядом еще двоих поставить руки мыть. Когда уже начнут думать, а потом делать", - написала Наталия Щеголенко.

Под Киевом в укрытии для детского садика построили туалеты без дверей (фото)Под Киевом в укрытии для детского садика построили туалеты без дверей (фото)

В Украинке построили в укрытии туалеты без дверей (фото: t.me/OBUKHIVFIRST)

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