Деньги на ветер: назван шампунь для волос, который категорически не стоит покупать
В магазинах и аптеках можно найти шампуни, которые обещают остановить выпадение волос. Однако, это лишь удачный маркетинговый ход и такие средства не имеют научного доказательства.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что действительно поможет остановить выпадение волос.
Почему шампуни не останавливают выпадение волос
По словам трихолога Лолиты Велиевой, шампунь имеет одну основную задачу - очищение кожи головы от грязи, себума и остатков стайлинга.
Такое средство работает только на поверхности эпидермиса и не способно влиять на волосяные фолликулы, где на самом деле происходят процессы роста или выпадения волос.
Шампунь обычно смывают через 1-2 минуты, и этого недостаточно для того, чтобы активные вещества успели повлиять на волосяные фолликулы.
Часто причины потери волос - гормональные нарушения, стресс, недостаток витаминов, генетика, заболевания щитовидной железы. Поэтому эти проблемы нельзя вылечить только шампунем.
"Не ищите "волшебного" шампуня - фокусируйтесь на качественном очищении и комплексном уходе. Здоровье ваших локонов зависит от многих факторов, и шампунь является лишь одним из них", - добавила эксперт.
Как избежать выпадения волос
Сбалансированное питание
Потребляйте продукты, богатые белком, железом, цинком, витаминами A, B (особенно биотин), C, D, E и омега-3 жирные кислоты. Также пейте достаточно воды.
Правильный уход за волосами
Не мойте волосы очень горячей водой, избегайте частого использования плоек, фенов, утюжков.
К тому же не расчесывайте мокрые волосы - это увеличивает ломкость. Используйте шампуни без сульфатов и агрессивных химикатов.
Кроме того, массируйте кожу головы для улучшения кровообращения.
Уменьшение стресса
Хронический стресс вызывает телогеновое выпадение волос. Попробуйте медитацию, йогу, прогулки, достаточный сон.
Избегайте агрессивных процедур
Химические окрашивания, завивки и кератиновое выравнивание могут повреждать волосы.
Для поддержания здоровья волос следует рассмотреть сыворотки и лосьоны с пептидами, витаминами и аминокислотами. Они остаются на коже дольше и оказывают ощутимое влияние на волосы.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница трихолога Лолиты Велиевой и сайт WebMD.
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