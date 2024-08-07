"Деньги не пахнут": Иван Дорн готов выступать для россиян, которые "нейтрально" относятся к войне

Какие условия выступления Дорна перед россиянами

Судя по райдеру, артист готов брать заказы на корпоративы от российских заказчиков за 45 тысяч долларов.

Для россиян Иван готов выступать в соседних с РФ странах, в частности в Казахстане.

При этом в райдере указана оговорка: желательно, чтобы зрители придерживались нейтральной позиции по так называемой "СВО". Однако "отклонения" могут обсуждаться, если нет риска "пророссийских провокаций" во время шоу.

Согласно райдеру, Дорн готов исполнять песни на русском языке в течение 40-45 минут.

Также среди условий, указанных в опубликованном росСМИ документе: наличие в гримерке двух упаковок чипсов, 10 бутылок пива, пяти пар чистых белых носков, кубинской сигары Cohiba, а также по литру виски Jameson, рома Bacardi и любой текилы.

Райдер Ивана Дорна опубликовали в сети (скриншоты)

Нужен ли Дорн россиянам?

В самой России считают, что Дорна вряд ли будут "заказывать", так как его песни уже не популярны. Особенно после того, как Иван попал в так называемый "черный список" российских медиахолдингов.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко уверяет, что "стыцамэн" особо-то и не нужен российской эстраде, где он зарабатывал вплоть до 2022 года.

"Да, был такой исполнитель, но, по сути, в большинстве своем о нем люди уже забыли. Новых песен нет, хитов нет. То, что было 15 лет назад, уже неактуально, много чего поменялось за это время", - сказал он в одном из интервью росСМИ.

Артист готов выступать перед россиянами за границей (Фото: instagram.com/dorn_ivan)

Продюсер считает, что позиция самого исполнителя "ясна".

"Деньги не пахнут. Откуда ему получать доход? В отношении войны, значит, у него одна позиция, но деньги он готов получать. Поэтому здесь чисто потребительское отношение к зрителю", - добавил продюсер.

Отметим, что сам Дорн пока никак не комментировал эту информацию. Сейчас он очень редко появляется в соцсетях и почти не раздает интервью.