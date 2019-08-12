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Голосно кличте на допомогу: Комаровський розповів про невідкладну допомогу дитині

STYLERПерсони    12.08.2019 - 11:14
Голосно кличте на допомогу: Комаровський розповів про невідкладну допомогу дитині
Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський дав кілька життєво важливих порад

Доктор Комаровський розповів, до яких заходів потрібно вдаватися у випадку, якщо ви виявили дитину в критичній ситуації. На своїй Instagram-сторінці іменитий педіатр описав порядок дій у такому випадку.

Комаровський повідомив, що робити, якщо ви залишилися одні в ситуації, коли життю дитини загрожує серйозна небезпека. А також, якщо поруч є інші дорослі люди.

Голосно кличте на допомогу: Комаровський розповів про невідкладну допомогу дитині

Комаровський розповів про невідкладну допомогу дитині (фото: mater.org.au)

Порядок дій з порятунку дитини, якщо ви одні:

  • покличте на допомогу якомога голосніше;
  • переконайтеся, що вашому життю не загрожує небезпека;
  • почніть реанімацію і проводьте її протягом хвилини;
  • перервіться, щоб подзвонити в службу порятунку або в "швидку";
  • продовжуйте реанімаційні дії до прибуття професіоналів.

Якщо ви не одні:

  • одночасно телефонуйте в службу порятунку або "швидку", переконавшись у власній безпеці;
  • продовжуйте реанімацію до прибуття професіоналів;
  • якщо є можливість, постійно підтримуйте зв'язок з диспетчером рятувальної служби, виконуючи його інструкції.

Голосно кличте на допомогу: Комаровський розповів про невідкладну допомогу дитині

Комаровський розповів про невідкладну допомогу дитині (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я України розповіли про штам особливо небезпечного вірусу грипу, який прийде в країну вже в епідемсезоні 2019-2020.

До речі, нещодавно доктор Комаровський розповів про чотири правила догляду за дитиною під час її хвороби.

Також ми писали про те, що доктор Комаровський відповів на запитання, чи може сказ передаватися від зараженої людини іншій людині.

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