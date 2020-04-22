Прокуратура відкрила справу за тортури над дітьми під час зйомок фільму

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дітям під час зйомок фільму "ДАУ. Дегенерація" могли заподіяти фізичну і моральну біль

Прокуратура Харківської області відкрила справу за фактом тортур над дітьми під час зйомок фільму в Харкові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що за результатами аналізу даних з інтернету, правоохоронці виявили факти, які можуть свідчити про порушення прав і свобод дітей під час зйомок фільму "ДАУ. Дегенерація" на території Харкова.

"За інформацією правоохоронців, неповнолітнім, ймовірно з числа дітей-сиріт, групою осіб в процесі кіновиробництва могли бути заподіяно фізичний біль або моральне страждання шляхом насильницьких дій. Крім того, з оприлюднених кадрів фільму випливає, що відео, з якого одержані ці зображення, може мати ознаки твору, що пропагує культ насильства і жорстокості або дискримінації", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Ювенальними прокурорами порушено кримінальні справи за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 3 ст.300 (виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства ) Кримінального кодексу України.

Відзначимо, "ДАУ. Дегенерація" є одним з серії фільмів російського режисера Іллі Хржановського про фізика Льва Ландау. Зйомки фільму велися з 2007 по 2011 року в Харкові. На даний момент Хржановський займає посаду художнього керівника меморіального центру "Бабин Яр" у Києві.

Раніше РБК-Україна писало, що 22 квітня Кабінет міністрів схвалив законопроект, який передбачає забезпечення захисту прав та інтересів дітей шляхом скорочення процесуальних строків судового розгляду справ, що стосуються усиновлення, встановлення опіки, піклування, позбавлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення їх батьківських прав.