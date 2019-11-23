Величезний астероїд летить до Землі: що відомо

До Землі наближається величезний астероїд, який за розмірами дорівнює челябинському метеориту. Про це повідомляє сайт Роскосмосу.

Виявлення сталося в інтервалі найбільшого зближення із Землею, при цьому мінімальна відстань між центром Землі склала 139 тис. 410 км. За оцінками, виявлений астероїд має поперечний розмір 10-15 м, що дорівнює габаритам метеорита, що впав в районі Челябінська 15 лютого 2013 року.

Астрономічне тіло виявили 6 листопада. Було встановлено, що воно обертається навколо Сонця приблизно за 2,89 роки і зближується із Землею.

До Землі летить великий астероїд (фото з відкритих джерел)

Даний астероїд є другим, виявленим АСПОС ОКП за останні три місяці. Так, в ніч з 27 на 28 липня був виявлений астероїд, який зближався з Землею на досить унікальній орбіті. Підтверджуючі спостереження були отримані на двох телескопах, розташованих на о. Мауї (Гаваї, США).

Максимальне зближення із Землею цього небесного тіла відбулося 28 липня, мінімальна відстань становило 187 тис. 791 км.

Нагадаємо, що метеорит Челябінськ вибухнув у небі над Челябінської областю Росії 15 лютого 2013 року, найбільший його осколок вагою 600 кілограмів впав в озеро Чебаркуль.