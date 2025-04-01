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Подростки из Украины разработали ИИ-сервис против хейта и дезинформации в интернете

Вторник 01 апреля 2025 19:38
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Подростки из Украины разработали ИИ-сервис против хейта и дезинформации в интернете Украинские дети создали ИИ, который очищает соцсети от фейков и токсичных комментариев (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Ученики "Лицея новых технологий обучения" в Кропивницком разработали уникальный инструмент для анализа текстов в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Проект выявляет дезинформацию, гендерные стереотипы и буллинг, а также генерирует альтернативные, гендерно-нейтральные комментарии, помогая снизить уровень токсичности в медиа.

Команда HARBOUR SEALS стала победителем национального отбора международного хакатона Teens in AI. Украина принимает участие в этом технологическом соревновании уже второй раз. В 2024 году более 250 школьников подали заявки, чтобы продемонстрировать свои разработки в сфере искусственного интеллекта.

"У нас очень крутые, мотивированные подростки, которые в 12–18 лет уже умеют кодить, питчить проекты на английском и креативно подходят к использованию технологий", - отметил глава Минцифры Михаил Федоров.

Teens in AI охватывает 97 стран, предоставляя подросткам возможность стать частью мирового AI-сообщества. Победители нацотбора представляют свои проекты на международном уровне. Впереди у HARBOUR SEALS - участие в следующем этапе соревнований, где они смогут побороться за выход в финал.

Подростки из Украины разработали ИИ-сервис против хейта и дезинформации в интернетеПодростки из Украины разработали ИИ-сервис против хейта и дезинформации в интернетеСкриншот

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Искусственный интеллект Подростки
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