Гривневые миллионеры: сколько украинские блогеры зарабатывают на YouTube

Сколько зарабатывают украинские блогеры на YouTube

В украинском YouTube самые популярные каналы - это новостные, публикующие до 50 видео в день. Их месячный доход составляет более 50 тысяч долларов.

Развлекательные каналы на этой платформе получают доход от 5 тысяч долларов в месяц, авторские - от тысячи долларов, а каналы по интервью - от 800.

Так, к примеру, заработки Рамины Эсхакзай на ютуб колеблются от 4 тысяч долларов, тогда как у Алексея Дурнева - от 8 тысяч долларов.

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Если учитывать монетизацию и рекламные интеграции, популярные украинские блогеры на YouTube зарабатывают от 130 тысяч до 1 миллиона гривен в месяц.

В третьем столбце представлены вероятные минимальные и максимальные доходы YouTube-каналов.