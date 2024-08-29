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Гривневые миллионеры: сколько украинские блогеры зарабатывают на YouTube

Рамина Эсхакзай и Алексей Дурнев (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Стали известны примерные заработки украинских блогеров на платформе YouTube.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание "Экономическая правда", журналисты которого провели собственное расследование.

Сколько зарабатывают украинские блогеры на YouTube

В украинском YouTube самые популярные каналы - это новостные, публикующие до 50 видео в день. Их месячный доход составляет более 50 тысяч долларов.

Развлекательные каналы на этой платформе получают доход от 5 тысяч долларов в месяц, авторские - от тысячи долларов, а каналы по интервью - от 800.

Так, к примеру, заработки Рамины Эсхакзай на ютуб колеблются от 4 тысяч долларов, тогда как у Алексея Дурнева - от 8 тысяч долларов.

Скриншот

Если учитывать монетизацию и рекламные интеграции, популярные украинские блогеры на YouTube зарабатывают от 130 тысяч до 1 миллиона гривен в месяц.

В третьем столбце представлены вероятные минимальные и максимальные доходы YouTube-каналов.

 

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