Гривневі мільйонери: скільки українські блогери заробляють на YouTube

Скільки заробляють українські блогери на YouTube

В українському YouTube найпопулярніші канали - це новинні, які публікують до 50 відео на день. Їхній місячний дохід становить понад 50 тисяч доларів.

Розважальні канали на цій платформі отримують дохід від 5 тисяч доларів на місяць, авторські - від тисячі доларів, а канали з інтерв'ю - від 800.

Так, до прикладу, заробітки Раміни Есхакзай на ютуб коливаються від 4 тисяч доларів, тоді як в Олексія Дурнєва - від 8 тисяч доларів.

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Якщо враховувати монетизацію та рекламні інтеграції, популярні українські блогери на YouTube заробляють від 130 тисяч до 1 мільйона гривень на місяць.

У третьому стовпчику представлені ймовірні мінімальні та максимальні доходи YouTube-каналів.