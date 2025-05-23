Грех, тело и раскаяние: Никита Киселев и iSKra стерли грань между желанием и виной

Как появилась идея этого трека? Что тебя вдохновило на столь откровенный дуэтный трек?

Никита Киселев: Идея создать дуэт с iSKra возникла еще в прошлом году. Она появилась у меня после того, как я впервые услышал ее голос - невероятно проникновенный, чувственный, затрагивающий душу. Он напоминает заостренное лезвие - тонкий, но чрезвычайно сильный. И, по моему мнению, он действительно уникален для украинской и мировой музыкальной сцены.

Мы встретились с iSKra, я предложил выпить кофе. Во время разговора почувствовал ее характер, темперамент - и понял, что нам стоит сделать что-то необычное, нетипичное для нас обоих. Песня "Кайся" появилась очень быстро, как и все мои самые сильные треки. Она буквально пришла ко мне мгновенно.

Мне хочется верить, что эта песня стала своеобразным объединением и одновременно открытием новых граней для слушателей - и моих, и iSKrа.

Саша, ты говорила, что этот фит - твоя цель на 2025. Почему именно с Никитой?

iSKra: Последние два года я была влюблена в творчество Никиты. Я знала, насколько он крутой автор, и очень хотела выйти с ним на сцену вдвоем.

Когда мы познакомились в декабре на музыкальной премии, я еще больше убедилась: он не только талантливый артист, но и невероятно искренний человек. Открытый, добрый, настоящий мужчина. Именно тогда у меня и родилось неудержимое желание сделать с ним дуэт.

И вот уже через несколько месяцев Никита сам появился с предложением песни. Причем в очень правильный момент. Он осуществил мою мечту. Это сотрудничество было невероятно легким и одновременно страстным. Мы сразу почувствовали связь - и я счастлива, что именно мне он предложил "покаяться".

Никита, о чем ты думаешь, когда поешь "Кайся"? Это обращение к себе или к кому-то конкретному?

Никита Киселев: Когда я пою "Кайся", думаю о неизбежности разрыва - тот момент, когда двое понимают, что не могут быть вместе, но все равно не отпускают этот миг и продолжают идти в ту любовь. А потом - раскаиваются. За то, что вкусили запретный плод, хотя и знали, чем все может закончиться.

Это обращение и к себе, и к слушателю, и к моей партнерше по дуэту, потому что она тоже проживает эти эмоции. В жизни бывают разные ситуации, которые заставляют нас чувствовать именно это - жажду, вину, искреннюю близость. А потом - раскаяние.

Что тебе хотелось сказать именно этим треком? О чем "Кайся" с твоей перспективы?

iSKra: Для меня этот трек - олицетворение моих темных сторон, моих маленьких грехов, о которых никто не знает. Это возможность на собственном примере показать: у каждого есть своя искра, которая в определенный момент может превратиться в пламя страсти.

Мне хотелось донести, что не стоит стесняться своих желаний или внутреннего зова. Иногда лучше позволить себе согрешить, но жить искренне и наполнено (конечно, в пределах разумного). Потому что это - часть нашей жизни. Если постоянно прятать свои желания за семью замками, то какой в этом смысл?

Кайтесь. Занимайтесь любовью. Прикасайтесь друг к другу. Потому что именно в этом настоящая магия жизни.

Кому больше всего откликнется этот трек?

Никита Киселев: Этот трек откликнется тем, кто ценит эмоциональную музыку - ту, что не просто звучит, а еще и несет глубокий смысл. Это песня, которая открывает новые грани, создает атмосферу темной, сексуальной стороны человека.

Особенно близкой она будет тем, кто только открывает для себя собственную сексуальность, или же наоборот - глубоко и ярко ее ощущает. Я уверен, эта композиция найдет отклик именно у таких слушателей.

Саша, ты отмечала и о принятии темных сторон благодаря этому треку. Что открыла ты сама о себе в процессе создания "Кайся"?

iSKra: Честно говоря, вряд ли кто-то ожидал такой трек от меня или Никиты. Но мы сознательно погрузились в темные закоулки души - и собственной, и слушателя. Для меня "Кайся" стала возможностью показать то, что я обычно тщательно скрываю: свою сексуальность, страсть, желанность, безудержность.

В процессе создания песни во мне разгорелся еще более мощный огонь, особенно рядом с таким партнером, как Никита. Порой я буквально не чувствовала земли под ногами. Девушки точно должны меня понять.