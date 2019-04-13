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Знімали молодіжне кіно: в КПІ розгорівся гучний скандал (відео)

STYLERЖиття    13.04.2019 - 09:21
Знімали молодіжне кіно: в КПІ розгорівся гучний скандал (відео)
Фото: (колаж РБК-Україна)

Студенти КПІ не на жарт посварилися з керівництвом вишу

Студенти КПІ розсварилися з керівництвом, оскільки ті забрали приміщення, в якому знімалося "молодіжне кіно" і почали наводити свої порядки. Про даний інцидент інформує ТСН.

За два роки в непримітному холі молодь облаштувала студентське телебачення, а тепер їм наказують негайно виселитися. Приміщення студентам ректор виділив ще у 2016-му. Хлопці купили мікрофони, принесли з дому комп'ютери, меблі і навіть студію з декораціями створили.

Відеоролики студенти зі своїм інститутським життям викладали в інтернет і кажуть, що іноді вони були "незручні" викладачам. Хоча в університеті стверджують, що просто хочуть навести порядок.

"Мабуть адміністрації не подобалися наші відео", - каже один зі студентів.

Відео: (YouTube/ТСН)

За 8 років студенти назбирали понад 17 тисяч підписників. Знімали і монтували ролики про життя у КПІ самі. Показували і мітинги, де студенти вимагали ремонт та інше.

"Ми існуємо на певних цінностях. Ми ніколи не брали гроші і завжди боролися за права студентів", - сказав представник молодіжного телебачення КПІ.

Адміністрація в свою чергу роздувати скандал не хоче, а тому пропонує студентам нове приміщення. Однак учням така ідея не до душі, вони перевозять речі і планують створити свою студію поза межами інституту.

Нагадаємо, що студентку КПІ, яка звинуватила співробітника Нацполиції в домаганні і погрозах, оголосили в розшук.

Ми писали, що у Києві внаслідок бійки зі стріляниною біля гуртожитку на території Київського політехнічного інституту на вулиці Борщагівській двоє хлопців отримали серйозні розсічення, а дівчину задули перцем.

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