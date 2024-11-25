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Болоньезе с чечевицей: адаптированный рецепт известного блюда к посту

Понедельник 25 ноября 2024 07:45
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Болоньезе с чечевицей: адаптированный рецепт известного блюда к посту Как готовить болоньезе с чечевицей (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Паста болоньезе - известное итальянское блюдо с мясным соусом в томатном соке. Однако блюдо можно сделать постным или веганским, заменив мясо питательной чечевицей.

О том, как готовить болоньезе с чечевицей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba.

Что нужно для болоньезе с чечевицей

Для того чтобы приготовить болоньезе с чечевицей, нужно следующие продукты:

  • вода - 1 л
  • чечевица красная - 500 г
  • морковь - 2 шт.
  • сельдерей - 2 стебля
  • лук желтый репчатый - 1 шт.
  • чеснок - 3 зубчика
  • оливковое масло - 3 ст. л.
  • томатная паста - 1 ст. л.
  • томатная пассата (или пюре из помидоров) - 750 г
  • лавровый лист - 1 шт.
  • орегано сушеное - 1 ч. л.
  • сушеный чабрец - 1 ч. л.
  • уксус бальзамический - 1 ст. л.
  • петрушка - по вкусу

Как готовить болоньезе с чечевицей

Для приготовления чечевицы болоньезе, бобовые нужно предварительно замочить. Для этого чечевицу нужно пересыпать в глубокую миску, залить водой и оставить отстаиваться на ночь.

Когда чечевица впитает жидкость, можно приступать к приготовлению. Морковь, сельдерей, чеснок и лук нужно очистить и порезать на маленькие кубики.

Разогрейте сковороду на слабом или среднем огне. Затем влейте в посуду масло и насыпьте овощи, нарезанные кубиками. Жарьте ингредиенты до размягчения овощей в течение 5-8 минут.

Затем увеличьте огонь, влейте в сковороду томатную пасту, добавьте тимьян, лавровые листья орегано. Помешивая, жарьте ингредиенты в течение 2 минут. Слейте из чечевицы воду и высыпьте бобовые в сковороду.

Добавьте чечевицу, томатный пассат и воду. Перемешайте продукты и накройте посуду крышкой. Тушите блюдо на среднем огне в течение 45 минут.

Когда блюдо будет готовым, добавьте соль и перец по вкусу. После этого болоньезе с чечевицей можно ракладівать на порционные тарелки, украсив помытой и нарезанной свежей петрушкой.

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