Болоньезе с чечевицей: адаптированный рецепт известного блюда к посту

Паста болоньезе - известное итальянское блюдо с мясным соусом в томатном соке. Однако блюдо можно сделать постным или веганским, заменив мясо питательной чечевицей.

О том, как готовить болоньезе с чечевицей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba .

Что нужно для болоньезе с чечевицей

Для того чтобы приготовить болоньезе с чечевицей, нужно следующие продукты:

вода - 1 л

чечевица красная - 500 г

морковь - 2 шт.

сельдерей - 2 стебля

лук желтый репчатый - 1 шт.

чеснок - 3 зубчика

оливковое масло - 3 ст. л.

томатная паста - 1 ст. л.

томатная пассата (или пюре из помидоров) - 750 г

лавровый лист - 1 шт.

орегано сушеное - 1 ч. л.

сушеный чабрец - 1 ч. л.

уксус бальзамический - 1 ст. л.

петрушка - по вкусу

Как готовить болоньезе с чечевицей

Для приготовления чечевицы болоньезе, бобовые нужно предварительно замочить. Для этого чечевицу нужно пересыпать в глубокую миску, залить водой и оставить отстаиваться на ночь.

Когда чечевица впитает жидкость, можно приступать к приготовлению. Морковь, сельдерей, чеснок и лук нужно очистить и порезать на маленькие кубики.

Разогрейте сковороду на слабом или среднем огне. Затем влейте в посуду масло и насыпьте овощи, нарезанные кубиками. Жарьте ингредиенты до размягчения овощей в течение 5-8 минут.

Затем увеличьте огонь, влейте в сковороду томатную пасту, добавьте тимьян, лавровые листья орегано. Помешивая, жарьте ингредиенты в течение 2 минут. Слейте из чечевицы воду и высыпьте бобовые в сковороду.

Добавьте чечевицу, томатный пассат и воду. Перемешайте продукты и накройте посуду крышкой. Тушите блюдо на среднем огне в течение 45 минут.

Когда блюдо будет готовым, добавьте соль и перец по вкусу. После этого болоньезе с чечевицей можно ракладівать на порционные тарелки, украсив помытой и нарезанной свежей петрушкой.