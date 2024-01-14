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В Греции отменили выступление британской группы из-за поддержки Украины

The Tiger Lillies (фото: instagram.com/thetigerlillies)
Автор: Иванна Пашкевич

11 января в Афинах должно было состояться бесплатное выступление британской рок-группы The Tiger Lillies. Однако по просьбе горожан концерт был отменен. А все из-за поддержки музыкантов Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу местного книжного магазина "Библиотека", которая размещена вблизи площади, где должно было состояться выступление.

Подробности

Цель концерта носила социальный характер. Артисты планировали выступить в поддержку тех, кто высказался против постройки ветки метро в районе Экзархия.

The Tiger Lillies (фото: instagram.com/thetigerlillies)

Организаторы заявили, что в результате реконструкции местности, инициированной властями, уничтожена единственная зеленая зона на той территории.

Кроме того, строительная площадка охватила местную площадь и прилегающие улицы, то есть в дальнейшем и зона будет непроходимой.

"Экзархия снова сопротивляется! Идеи и беспокойный дух края [...] остаются сильнее репрессий, прекраснее уродства листового металла. Давайте еще раз дадим площади жизнь, показав, что мы творим, а они (власть - ред.) - разрушают", - говорилось в анонсе к концерту. 

Впоследствии шоу пришлось отменить из-за недовольства "в группах и отдельных лиц, участвующих в общественной жизни района в Экзархии".

The Tiger Lillies (фото: instagram.com/thetigerlillies)

Они высказались против выступления лондонского коллектива.

"Главная причина этого - их поддержка Украины, которая считается проблематичной для многих", - говорится в объявлении.

Затем ситуацию прокомментировали The Tiger Lillies, отметив, что они "с нетерпением ждали" выступления и разочарованы его отменой.

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