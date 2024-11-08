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Грэмми 2024: список номинантов

Бейонсе (фото: instagram.com/recordingacademy)
Автор: Иванна Пашкевич

Сегодня, 8 ноября, объявлены номинанты на премию Грэмми 2024, и теперь внимание музыкального мира приковано к списку исполнителей, альбомов и песен, которые будут соревноваться за самые престижные музыкальные награды.

Нынешняя церемония, 67-я по счету, пройдет 2 февраля в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. В ожидании лучших выступлений и неожиданных побед музыкальные фанаты уже обсуждают фаворитов в различных номинациях.

А о том, кто претендует на ногороды в основных номинациях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Грэмми.

Номинация "Лучший сольный поп-исполнитель"

  • Бейонсе - Bodyguard
  • Сабрина Карпентер - Espresso
  • Charli XCX - Apple
  • Билли Айлиш - Birds of a Feater
  • Чаппелл Роан - Good Luck, Babe!

Номинация "Лучший поп-альбом"

  • Сабрина Карпентер - Short n' Sweet
  • Билли Айлиш - Hit Me Hard and Soft
  • Ариана Гранде - Eternal Sunshine

 

  • Чаппелл Роан - Rise and Fall of Midwest Princess
  • Тейлор Свифт - The Tortured Poets Department

Номинация "Лучшая танцевальная поп-песня"

  • Мэдисон Бир - Make You Mine
  • Чарли ХСС - Von Dutch
  • Билли Айлиш - L'AMOUR DE MA VIE [OVER NOW EXTENDED EDIT]

 

  • Ариана Гранде - yes, and?
  • Трой Сиван - Got Me Started

Номинация "Лучший новый артист"

  • Чаппелл Роан
  • Сабрина Карпентер
  • Shaboozey
  • Doechii
  • Teddy Swims
  • Benson Boone
  • Raye
  • Khruangbin

Номинация "Лучшее сотрудничество"

  • Грейс Абрамс & Тейлор Свифт - Us
  • Бейонсе & Post Malone - Levii's Jeans

 

  • Чарли ХСХ & Билли Айлиш - Guess
  • Ариана Гранде, Brandy & Monica - The Boy Is Mine
  • Леди Гага & Бруно Марс - Die With A Smile

Номинация "Песня года"

  • Shaboozey - A Bar Song (Типсы)
  • Билли Айлиш - Birds of a Feather
  • Леди Гага и Бруно Марс - Die With A Smile
  • Тейлор Свифт & Post Malone - Fortnight

 

  • Чаппелл Роан - Good Luck, Babe!
  • Кендрик Ламар - Not Like Us
  • Сабрина Карпентер - Please Please Please
  • Бейонсе - Texas Hold Em

Номинация "Запись года"

  • The Beatles - Now and Then
  • Beyoncé - Texas Hold 'Em
  • Sabrina Carpenter - Espresso
  • Charli XCX - 360
  • Билли Айлиш - Birds of a Feater
  • Кендрик Ламар - Not Like Us

 

  • Чаппелл Роан - Good Luck, Babe!
  • Тейлор Свифт & Post Malone - Fortnight

Номинация "Альбом года"

  • André 3000 - New Blue Sun
  • Beyoncé - Cowboy Carter
  • Sabrina Carpenter - Short n' Sweet
  • Charli XCX - bratr
  • Jacob Collier 0 Djesse Vol. 4
  • Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft
  • Chappell Roan - The Rise and Fall of Midwest Princess
  • Taylor Swift - Tortured Poets Department
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