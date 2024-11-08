Грэмми 2024: список номинантов

Сегодня, 8 ноября, объявлены номинанты на премию Грэмми 2024, и теперь внимание музыкального мира приковано к списку исполнителей, альбомов и песен, которые будут соревноваться за самые престижные музыкальные награды.

Нынешняя церемония, 67-я по счету, пройдет 2 февраля в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. В ожидании лучших выступлений и неожиданных побед музыкальные фанаты уже обсуждают фаворитов в различных номинациях.