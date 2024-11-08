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Греммі 2024: список номінантів

Бейонсе (фото: instagram.com/recordingacademy)
Автор: Іванна Пашкевич

Сьогодні, 8 листопада, оголошено номінантів на премію Греммі 2024, і тепер увага музичного світу прикута до переліку виконавців, альбомів та пісень, які змагатимуться за найпрестижніші музичні нагороди.

Цьогорічна церемонія, 67-а за рахунком, пройде 2 лютого в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесі. В очікуванні найкращих виступів і несподіваних перемог музичні фанати вже обговорюють фаворитів у різних номінаціях.

А про те, хто претендує на ногороди в основних номінаціях, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт Греммі.

Номінація "Найкращий сольний поп-виконавець"

  • Бейонсе - Bodyguard
  • Сабріна Карпентер - Espresso
  • Charli XCX - Apple
  • Біллі Айліш - Birds of a Feater
  • Чаппелл Роан - Good Luck, Babe!

Номінація "Найкращий поп-альбом"

  • Сабріна Карпентер - Short n’ Sweet
  • Біллі Айліш - Hit Me Hard and Soft
  • Аріана Ґранде - Eternal Sunshine

 

  • Чаппелл Роан - The Rise and Fall of a Midwest Princess
  • Тейлор Свіфт - The Tortured Poets Department

Номінація "Найкраща танцювальна поп-пісня"

  • Медісон Бір - Make You Mine
  • Чарлі ХСС - Von Dutch
  • Біллі Айліш - L’AMOUR DE MA VIE [OVER NOW EXTENDED EDIT]

 

  • Аріана Ґранде - yes, and?
  • Трой Сіван - Got Me Started

Номінація "Найкращий новий артист"

  • Чаппелл Роан
  • Сабріна Карпентер
  • Shaboozey
  • Doechii
  • Teddy Swims
  • Benson Boone
  • Raye
  • Khruangbin

Номінація "Найкраща співпраця"

  • Грейсі Абрамс & Тейлор Свіфт - Us
  • Бейонсе & Post Malone - Levii’s Jeans

 

  • Чарлі ХСХ & Біллі Айліш - Guess
  • Аріана Ґранде, Brandy & Monica - The Boy Is Mine
  • Леді Ґаґа & Бруно Марс  - Die With A Smile

Номінація "Пісня року"

  • Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)
  • Біллі Айліш - Birds of a Feather
  • Леді Ґаґа та Бруно Марс - Die With A Smile
  • Тейлор Свіфт & Post Malone - Fortnight

 

  • Чаппелл Роан - Good Luck, Babe!
  • Кендрік Ламар - Not Like Us
  • Сабріна Карпентер - Please Please Please
  • Бейонсе - Texas Hold Em

Номінація "Запис року"

  • The Beatles - Now and Then
  • Beyoncé - Texas Hold ‘Em
  • Sabrina Carpenter - Espresso
  • Charli XCX - 360
  • Біллі Айліш - Birds of a Feater
  • Кендрік Ламар - Not Like Us

 

  • Чаппелл Роан - Good Luck, Babe!
  • Тейлор Свіфт & Post Malone - Fortnight

Номінація "Альбом року"

  • André 3000 - New Blue Sun
  • Beyoncé - Cowboy Carter
  • Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet
  • Charli XCX - brat
  • Jacob Collier - Djesse Vol. 4
  • Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft
  • Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess
  • Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Ранiше ми називали 15 нових українських пісень, які треба слухати вже сьогодні.

При написанні матеріалу використовувалися насту

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БейонсеРианнаЗірки