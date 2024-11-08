Греммі 2024: список номінантів

Сьогодні, 8 листопада, оголошено номінантів на премію Греммі 2024, і тепер увага музичного світу прикута до переліку виконавців, альбомів та пісень, які змагатимуться за найпрестижніші музичні нагороди.

Цьогорічна церемонія, 67-а за рахунком, пройде 2 лютого в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесі. В очікуванні найкращих виступів і несподіваних перемог музичні фанати вже обговорюють фаворитів у різних номінаціях.