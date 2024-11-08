15 новых украинских песен, которые нужно слушать уже сегодня
Украинская музыкальная сцена не перестает приятно удивлять новыми песнями и клипами, среди которых каждый может найти что-нибудь близкое себе.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает погрузиться в мир свежей эмоциональной украинской музыки благодаря нашему топу новых треков.
Елена Тополя - "Я ріка, я вогонь"
Новая работа Елены - о поиске и связи с Творцом.
“Песня передает эмоции и мысли о важности осознавать присутствие Творца в своей жизни. Испытывать Его поддержку и любовь, а также уметь отпускать страхи, проходя через личные трансформации”, - комментирует артистка.
Тоня Матвиенко - "Така як є"
Клип на новую душевную и честную песню певицы стал особым проектом для семьи Тони Матвиенко, ведь его сняла ее старшая дочь Ульяна. Получилось очень хорошо!
Палиндром - "Я боюсь"
"Иногда ночью перечисляю все свои страхи, глядя в потолок. Их так много, что не замечаешь, как наступает утро. Эта работа - это очень поверхностная ревизия моих страхов, чтобы сделать ее более детализированной, нужен не один альбом", - комментирует трек Степан. .
NAZVA - "Коханій"
Песня на стих Тараса Шевченко, созданная для утреннего перформанса ко дню рождения Кобзаря, который NAZVA делали во Львове 9 марта этого года.
Маша Кондратенко - "Вивчи мене"
Маша Кондратенко наконец-то выпустила свой дебютный альбом "нашла свой дневник", в который вошли семь треков, интро и два скита с обращением от Маши. В песнях певица использовала фразы из своих дневников, ведущих с 8 лет. А на трек выучи меня вышел откровенный клип, который мы и предлагаем посмотреть сейчас.
Tember Blanche - "Так люблять лиш раз"
Саша Ганапольская и Влад Лагода представили милую песню и очень атмосферный клип на нее. От этого видео у некоторых на глаза могут обратиться слезы.
Dima PROKOPOV - "Доця"
Певец очень хочет, чтобы эта песня "согревала и возвращала в воспоминания о временах с отцом, которых так не хватает сейчас украинским дочерям".
Татиша - "Арієль з Дісней"
В этой песне раскрывается непростая история двух людей, оказавшихся в отношениях, которые не ведут к серьезным обязательствам. становится понятно: дальше идти нельзя.
VLADA K - "All About You"
Этот трек юной певицы – эмоциональное путешествие, повествующее о важности сохранения теплых воспоминаний и отношений с близкими.
Также слушайте и эти песни:
Саша Чемеров - "Чай"
thekomakoma - "Альбом про Любов"
В данном случае советуем слушать весь новый альбом популярного артиста, который сейчас служит в ВСУ. Тем более, что пластинка длится менее 10 минут.
Загреб - "Залишився лиш час"
Uliana Royce - "Саме той"
badactress - "Татова донька"
MI MI MARII - "Чорний лебідь"
Недавно мы рассказывали о самых интересных концертах, спектаклях и фестивалях в Украине в ноябре.