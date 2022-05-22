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Гречка в Україні зникне з полиць магазинів? Експерти прогнозують ціну до 90 гривень за кг

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Неділя 22 травня 2022 19:41
Гречка в Україні зникне з полиць магазинів? Експерти прогнозують ціну до 90 гривень за кг Фото: який прогноз дають по дефіциту гречки і цінами на цю крупу (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні вже відчувається дефіцит гречки й ціни на найпопулярнішу крупу поповзли вгору. Зараз в супермаркетах 1 кг гречки коштує від 60 до 70 кг, і експерти прогнозують ціну ще вище.

Що відбувається з цінами на гречку, чому виник дефіцит і яка ціна нас чекає в найближчому майбутньому, розповіли експерти в програмі "Сніданок 1+1".

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну ціни на багато продуктів харчування пішли вгору. Це стосується практично всіх продуктів, в тому числі й тих, які виробляють в Україні. Особливо відчутно подорожчала гречка.

Зараз ціна коливається від 60 до 70 гривень за один кілограм, трохи дешевше коштує гречка-січка, її в супермаркетах можна знайти навіть за 55 гривень. Як пояснюють експерти, з гречкою в Україні не все так просто.

Щорічно українці споживають близько 140 тисяч тонн гречки та тільки половина цього обсягу вирощується в Україні, решта - російського походження. Країна-агресор перевозила гречку в Казахстан, там міняли маркування і продавали її Україні за низькими цінами.

Посівна в більшості регіонів йде за планом і аграрії засівають зернові культури. Уряд закликає робити наголос на ті культури, яких найбільше потребує внутрішній ринок.

"Посівна проходить вчасно. В полі працює техніка. Голодувати не будемо", - заспокоює завідувач технології посівних культур Інституту Землеробства Олександр Любчич.

Підтверджує його слова і заступник директора з питань селекції Інституту землеробства Олена Костенко. Вона каже, що зараз більше попиту на гречку, кукурудзу та сою - саме вони користуються високим внутрішнім попитом.

Причину дефіциту гречки та її подорожчання пояснив директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий. За його словами, вирощувати гречку у великих обсягах аграріям було невигідно, дешевше було купувати. Тому і виник зараз дефіцит.

"Сьогодні Росія фактично закрита для постачання гречкою - ми почали відчувати великий дефіцит на нашому ринку, як посівного матеріалу, так і звичайної гречки. І це призведе до різкого подорожчання. Ми прогнозуємо, що вона буде коштувати не менше 80-90 гривень, залежно від регіону", - пояснив Громовий.

Зараз в Україну їде допомога від Канади - 140 тонн гречаного насіння. Це насіння зможуть використовувати фермери на деокупованих територіях, які не встигли посіяти ранні культури через військові дії.

Чи загрожує Україні дефіцит гречки?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи загрожує українцям дефіцит продуктів у супермаркетах.

А також розповідали про те, який прогноз щодо дефіциту в Україні овочів і фруктів дали експерти.

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