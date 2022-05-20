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Дефіцит овочів і фруктів. Чи загрожують українцям порожні ринки та магазини?

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П'ятниця 20 травня 2022 08:39
Дефіцит овочів і фруктів. Чи загрожують українцям порожні ринки та магазини? Фото: чи буде в Україні дефіцит овочів і фруктів (freepik)
Автор: Анна Шиканова

Дефіцит продуктів харчування в Україні поки сильно не відчувається. Більшість реалізаторів швидко переорієнтувалися, почали працювати з імпортними товарами та локальними виробниками й це допомогло наповнити торгові точки найнеобхіднішими товарами для покупців.

Однак деякі проблеми все ж є - зі свіжими сезонними овочами та фруктами. Майже всю весну Україна перебуває у стані війни, а області, звідки везли по всіх областях ранні фрукти овочі - у тимчасовій окупації.

Чи буде дефіцит сезонних овочів і фруктів в Україні, а також що буде з цінами на такі продукти, розповіли експерти для Styler.

Незалежний експерт і кандидат економічних наук Олександр Хмелевський пояснив, що деякі проблеми виникли навесні з ранніми овочами та фруктами.

"Російська окупація частини Херсонської та Запорізької областей позначилася на пропозиції продовольства на ринках і магазинах. Йдеться насамперед про ранні овочі та ягоди. Українська полуниця, редис, огірки, помідори з'явилися в цьому році значно пізніше на прилавках, ніж завжди, а ціни на них істотно зросли", - пояснює Хмелевський.

Він додав, що частково пропозицію було заміщено за рахунок імпорту, а останнім часом істотно зросли поставки ягід і ранніх овочів з інших регіонів України.

"Вже спостерігається певне зниження цін. Що стосується інших продуктів, то їх нестачі немає. Україна не тільки забезпечує себе основними продуктами харчування, але і є одним з найбільших експортерів на світових ринках", - підкреслив експерт.

Він додав, що в цілому в Україні дефіцит продуктів харчування не очікується. Однак цього року українці швидше за все позбавлятимуться частини улюблених фруктів з південних регіонів.

"Цього року ми можемо не покуштувати Мелітопольську черешню або херсонських кавунів. Що стосується цін, то, попри надлишок продуктів, вони будуть рости, в першу чергу через зростання вартості енергоносіїв", - пояснив Хмелевський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який прогноз дали експерти про інші продукти харчування і розповіли, чи буде дефіцит.

А також ми повідомляли про те, які продукти в Україні дорожчають найшвидше.

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