Гречаники: домашний рецепт вкусных постных котлеток

Гречаники - небольшие котлеты, которые готовятся из гречневой крупы и овощей, например, картофеля и моркови. На каждый день для приготовления гречаников могли использовать фарш, а также домашний соус для подачи.

О том, как готовить гречаники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".

Что нужно для гречаников

Для того, чтобы приготовить гречаники к посту, понадобятся такие продукты:

вода - 100 мл

картофель - 1 шт.

гречка - 100 г

морковь - 1 шт.

лук - 2 шт.

мука - 2,5 ст. л.

растительное масло - 1 ст. л.

чеснок - 2 зубчика

соль - по вкусу

специи - по вкусу

Как готовить гречаники

Как можно догадаться из названия, гречаники готовятся из гречки. Сначала крупу нужно тщательно промыть, а затем отварить. Или же можно использовать гречку, которая осталась после ужина.

Чтобы постные котлеты из гречки лучше держали форму, к вареной крупе добавляют картофель. Его чистят от кожуры и натирают на мелкой терке.

Чтобы улучшить вкус гречаников, нужно почистить и натереть на маленькой терке 1 луковицу. Тщательно перемешайте массу для постных котлет, добавьте соль и специи по вкусу.

Также добавьте растительное масло и просейте в массу 2 ст. л. муки. Вымешайте ингредиенты и сформируйте небольшие котлеты.

После этого гречаники нужно обжарить до румяной корочки. Важно жарить котлеты на разогретой сковороде, чтобы они не прилипли к поверхности.

Как готовить гречаники (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Для того, чтобы постные котлеты были еще вкуснее, к ним можно приготовить зажарку. Почистьте луковицу, нарежьте ее на кубики, а морковь почистьте и натрите на крупной терке.

Сперва обжарьте лук до размягчения. Затем добавьте морковь и измельченный чеснок. Когда овощи слегка поджарятся, всыпьте оставшуюся муку.

Прожарьте ингредиенты в течение нескольких минут, постоянно помешивая. Тогда влейте воду, добавьте специи и протушите зажарку еще несколько минут. Готовые гречаники разложите по тарелкам и полейте овощным соусом.