Кутья на Второй Святвечер: рецепт обрядового блюда, которое готовили наши предки

Кутья - самое главное обрядовое блюдо на Святвечер. Кутья имеет несколько разновидностей - например, постную кашу готовят на Святой Вечер перед Рождеством и Крещением, одновременно кутью в Щедрый вечер часто заправляли шкварками и мясом.

О том, как приготовить главное обрядовое блюдо на Голодную кутью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Что нужно для кутьи на Второй Святвечер

Для того, чтобы приготовить голодную кутью, необходимы такие продукты:

пшеница - 200 г

вода - 2,4 л

орехи - 150 г

сухофрукты - 200 г

изюм - 100 г

мед - 1 ст. л.

Как готовить кутью на Второй Святвечер

Чтобы приготовить постную кутью ко Второму Святвечеру, пшеницу нужно предварительно замочить на несколько часов - тогда крупа быстрее сварится, а консистенция каши будет более однородной.

Однако, некоторые не замачивают пшеницу, а промывают несколько раз, пока вода из крупы не будет чистой. Промытую крупу нужно залить 400 мл воды и поставить кастрюлю на средний огонь.

Когда каша закипит, необходимо собрать пенку и уменьшить огонь до минимального. Накройте кастрюлю крышкой и варите кашу в течение 30-40 минут.

Пока пшеница впитывает жидкость, приготовьте узвар. Именно этим напитком регулируют консистенцию кутьи, а также придают каше приятный привкус.

Сперва сухофрукты необходимо промыть. Можно использовать сушеные яблоки, груши и сливы. Залейте сухофрукты 2 л воды и поставьте на небольшой огонь.

Чем дольше варится узвар - тем выразительнее его вкус. Поэтому, когда жидкость закипит, напиток можно проварить около 20 минут, снять с огня и оставить настаиваться под крышкой.

Чтобы обрядовое блюдо на Голодную кутью было слаще, в кашу добавляли изюм, орехи и мед. Орехи нужно измельчить ножом, а изюм запарить на 10 минут в кипятке и обсушить бумажным полотенцем.

Добавьте к сваренной каше изюм и орехи, влейте несколько черпаков узвара, в зависимости от желаемой консистенции. Чтобы сделать кутью слаще, добавьте мед. Тщательно перемешайте ингредиенты - и обрядовое блюдо на Второй Святвечер готово.