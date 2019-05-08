Грановський має намір продовжувати свої ініціативи в Харкові

Фото: Олександр Грановський (з відкритих джерел)

Грановський зазначив, що влада завжди співпрацює з професіоналами

Народний депутат Олександр Грановський має намір продовжити всі проекти, які він ініціював у Харкові, навіть за умови відмови від депутатства або програшу на окрузі. Про це він сказав в інтерв'ю порталу "Город Х".

"Все те, що я почав, я безумовно не збираюся кидати. В іншому випадку я просто втрачу ім'я, повагу і довіру. Можна колекціонувати різні чутки, але вже точно я не базіка. Тому все те, що я пообіцяв, я обов'язково зроблю. І ні в якому разі не збираюся відмовлятися від ініціатив, які вже запущені", - поділився Грановський.

Відповідаючи на питання про те, як можуть зміниться механізми його взаємодії у Харкові за нової влади, він підкреслив, що "адміністративні можливості та важелі - це великий пшик, якого не існує".

"Влада завжди співпрацює з професіоналами. Тому якщо людина лобіює в хорошому сенсі цього слова вирішення того чи іншого питання, робиш це професійно, тобто з'являєшся з тим проханням, на яке можна відреагувати, а не ідіотським, з нею завжди будуть працювати", - сказав Грановський.

Нагадаємо, раніше Грановський заявляв, що вплив адмінресурсу в Київському районі Харкова найменший.