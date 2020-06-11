Єгипет відкриває кордони для туристів: названа дата

Фото: відпочинок в Єгипті (pixabay)

З 1 липня Єгипет почне приймати туристів на популярних курортах

Уряд Єгипту прийняв рішення про відкриття кордонів для іноземних туристів. Так, мандрівників, які планують відвідати єгипетські курорти, прийматимуть з 1 липня.

Про це повідомляє Reuters.

З 1 липня влади планують відкрити для відвідування іноземними туристами курорти на півдні Синаю - Шарм-ель-Шейх і Дахаб, а також ще Хургаду і Марса-Алам на узбережжі Червоного моря.

На березі Середземного моря влади планують відкрити курорт Мерса-Метрух.

Крім того, уряд повідомило про ослаблення деяких карантинних заходів протягом наступних кількох тижнів - скорочення комендантської години і збільшення часу роботи магазинів на одну годину.

Зазначимо, що єгипетський уряд дозволило готелям країни почати приймати гостей з 15 травня, але з завантаженням у 25% від максимальної заповнюваності.

Нагадаємо, з 10 липня Словаччина відкрила кордони для туристів з 16 країн.

Крім того, з 15 червня Швейцарія відкриває кордони для туристів.

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Автор: РБК-Україна