Грамота від Азарова і нагрудний знак: спливли неприємні факти про Андрія Богдана

Андрій Богдан (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Андрій Богдан отримав грамоту в розпал Революції Гідності

Андрій Богдан, глава Офісу президента, отримав почесну грамоту від Миколи Азарова та звання "Заслужений юрист України" від Віктора Ющенка. За що Андрій Богдан був відзначений такими високими нагородами, розповіли в сюжеті "Схеми".

Андрій Богдан в уряді Азарова займав високий пост – уповноважений з питань антикорупції. А також був особистим радником прем'єр-міністра. Як відзначають журналісти, після трагічних подій 2013 року, Богдан з уряду не пішов.

У листопаді 2013 року він разом з Азаровим і Юрієм Бойко літав в Росію на переговори. Саме після цього візиту уряд Януковича зробив заяву про те, що підготовка до підписання Угоди про асоціацію з ЄС зупинена.

Фото: radiosvoboda.org

Яка була на той момент позиція нинішнього голови Офісу президента дізнатися не вдалося, так як він відмовився відповідати на питання журналістів. Почесну грамоту від Миколи Азарова Андрій Богдан отримав вже під час Революції Гідності.

Як зазначає Христина Бердинських, нинішній глава Офісу президента сильно відрізняється від своїх попередників – він поводиться самовпевнено, показує, що має вплив на політичну систему України і іноді навіть здається, що ієрархії в уряді він просто не помічає.

Андрій Богдан практично не розлучається з Зеленським. Він разом відвідують заходи, разом відпочивають і часом Андрій Богдан слідує за президентом Зеленським як тінь.

"Можливо, навіть не всі люди до цього часу знають, хто такий Андрій Богдан. Тому що Зеленський – це все ж медійний персонаж, стовідсоткова впізнаваність. Незважаючи на те, що навколо Богдана постійно пов'язані якісь скандали, думаю, що широкі верстви населення навіть, можливо, не здогадуються, що він працював в уряді Миколи Азарова", - додала Бердинських.

За що Богдану дали грамоту

Як розповів завідувач музею з історії урядів України Володимир Татаренко, почесна грамота КМУ – вища нагорода Кабінету міністрів України. Її виготовляють за підписом прем'єр-міністра і вручають в урочистій обстановці. До неї належить нагрудний знак. Клопотання про нагородження Богдана було подано в грудні 2013 року, в розпал протестів на Майдані. І нагородили його як особистого радника Миколи Азарова.

Фото: radiosvoboda.org

Роль Богдана у відмові від євроінтеграції

19 листопада 2013 року Микола Азаров, Юрій Бойко, Володимир Єльченко (посол України в РФ), а також кілька міністрів і заступників міністрів відправилися на переговори в Санкт-Петербург. На урядовий борт піднявся і Андрій Богдан. Прізвище нинішнього глави Офісу президента вказане у складі делегації, а також є дані від прикордонників про те, що Богдан перетинав кордон. Через два дні уряд повідомив про те, що асоціація з ЄС зупинена. А 23 грудня 2013 року Азаров вирішив нагородити Андрія Богдана почесною грамотою.

"За проведення превентивних антикорупційних заходів, створення умов нетерпимості та формування негативного ставлення до корупції та за підготовку довідкових матеріалів для прем'єр-міністра України", - сказано в клопотанні Азарова.

Фактично, Андрій Богдан отримав нагороду вже після того, як на Майдані з'явилися перші постраждалі і коли вже стояли намети. І протягом всієї Революції Гідності, Андрій Богдан продовжував працювати в уряді Азарова. Свою посаду він залишив тільки в березні, коли прем'єр-міністром став Арсеній Яценюк.

В офіційній біографії Андрія Богдана про роботу з Азаровим не згадується, однак факт отримання грамоти – є.

Звання "Заслуженого юриста" від Ющенка

В біографії Андрія Богдана є ще одна нагорода – "Звання заслуженого юриста України", яку йому дав Віктор Ющенко. Як з'ясували журналісти, звання йому дали за те, чого насправді не відбулося. У клопотанні перелічуються позитивні характеристики Богдана як юриста, а також зазначено – за повернення заводу "Нікопольський феросплавний державі". Однак цей завод так і не став державним, більше того – Ігор Коломойський є його приватним акціонером. І олігарх підтвердив, що в 2003 році його приватизували і він став приватним підприємством. Пакет акцій також належить Віктору Пінчуку.

Фото: radiosvoboda.org

Виходить, що Андрія Богдана нагородили за те, що він по суті не зробив. Але при цьому він отримував доплату при уряді спочатку Ющенка, а потім – при уряді Януковича.

Відповісти на запитання журналістів з цього розслідування Андрій Богдан кілька разів відмовився.

Андрій Богдан отримав грамоту від Азарова в розпал Революції Гідності (Відео: YouTube/РадиоСвобода)