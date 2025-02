Самые дорогие музыкальные инструменты в истории: рекорды цен и легендарные владельцы

Легендарные скрипки мастеров Страдивари и Гварнери

Скрипки работы Антонио Страдивари считаются одними из самых дорогих в мире, но настоящим шедевром является "Мессия" 1716 года, которая стоит более 20 миллионов долларов. Она почти не использовалась, сохранившись в прекрасном состоянии.

Другая известная скрипка - "Леди Блант", продана за 15,9 миллиона долларов, а средства передали на благотворительность.

Однако не только Страдивари создавал уникальные инструменты - скрипка Vieuxtemps, сделанная Джузеппе Гварнери, тоже имеет огромную ценность (16 млн долларов) и остается в употреблении. Она принадлежит анонимному владельцу, который предоставил ее в пожизненное пользование скрипачке Энн Акико Майерс.

Скрипка работы Страдивари (фото: Википедия)

Уникальные виолончели

Среди самых дорогих виолончелей мира особенно выделяется виолончель Дюпора, изготовленная Страдивари в 1711 году. Ее цена оценивается в 20 миллионов долларов, а среди известных владельцев был Мстислав Ростропович.

На корпусе инструмента даже остался след от шпоры сапога Наполеона Бонапарта, что добавляет ему исторической ценности. Виолончели Страдивари отличаются особым звучанием и редкостью, поэтому с каждым годом их стоимость только растет. Подобные инструменты хранятся в музеях или передаются лучшим музыкантам мира.

Мстислав Ростропович с виолончелью Дюпора (фото: Википедия)

Рояли, ставшие символами музыки

Среди самых дорогих фортепиано - Steinway Z, на котором Джон Леннон написал хит "Imagine". Его приобрел Джордж Майкл за 2,1 миллиона долларов, а впоследствии инструмент стал символом мира, путешествуя по местам мировых трагедий.

Еще одно легендарное пианино - "As Time Goes By" из фильма "Касабланка", проданное за 3,4 миллиона долларов. Оно имеет уникальный дизайн и интересную историю, ведь на самом деле во время съемок играли на другом инструменте.

Также уникальным является рояль Yamaha, принадлежавший Фредди Меркьюри, который выбрал его из-за компактного размера. Именно на нем были созданы культовые песни "Bohemian Rhapsody" и "Barcelona".

Джон Ленон записывает песню "Imagine" (фото: Википедия)

Гитары, которые стоят миллионы

Гитары также могут достигать астрономических цен, особенно если они принадлежали известным музыкантам. Так, Fender Stratocaster "Blackie" Эрика Клэптона была продана за 959 500 долларов, а все средства он передал на благотворительность.

Еще дороже стоила гитара "Reach Out to Asia", которая собрала автографы мировых рок-звезд и была продана за 2,7 миллиона долларов для помощи пострадавшим от цунами 2004 года. Эти инструменты стали не только музыкальными шедеврами, но и важными символами солидарности и творческого духа.

Все модели гитар Лео Фендера (фото: Википедия)

Саксофон Чарли Паркера и его драматическая история

Не менее ценными являются духовые инструменты, в частности альт-саксофон Grafton, на котором играл Чарли Паркер. Его уникальность заключается в том, что он сделан из пластика, что было необычным для саксофонов того времени. Паркер сыграл на нем на знаменитом концерте 1953 года, хотя сам инструмент он получил случайно.

Саксофон пережил даже наводнение, случившееся в 1955 году, но его удалось спасти. В 1994 году он был продан на аукционе за 140 000 долларов и теперь хранится в Музее американского джаза.

Чарли Паркер и его знаменитый саксофон (фото: Википедия)