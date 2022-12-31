График работы McDonald's 1 января: как будут работать рестораны во всех городах Украины
Сеть ресторанов McDonald's существенно изменила свой график работы на Новый год и Рождество. Рестораны будут закрываться раньше, чтобы работники могли провести больше времени с родными.
Об этом в комментарии Styler рассказали в пресс-службе сети.
Как будет работать McDonald's 1 января
Накануне Нового года, 31 декабря, все рестораны McDonald's будут закрываться в 18:00.
Однако в пресс-службе отметили, что заведения, находящиеся в ТРЦ, будут работать по расписанию развлекательного центра.
В первый день Нового года все заведения будут открываться в 12:00.
График работы на Рождество
Идентичный график работы "маков" будет и на Рождество, 7 января 2023 года.
6 января, когда в Украине отмечают Сочельник, все заведения McDonald's будут закрываться в 18:00. Это для того чтобы работники смогли провести время с родными.
В первый день Рождества, 7 января, McDonald's будет открываться в 12:00.
Когда McDonald's не работает
Напомним, что во время оглашения воздушной тревоги все рестораны McDonald's не работают.
Во всех залах ресторанов установлена автоматическая аудиосистема, которая будет извещать о воздушной тревоге, поэтому нужно покинуть помещение заведения.
Работу McDonald's восстанавливает ориентировочно через час после отмены воздушной тревоги, ведь необходимо подключить и настроить оборудование.
К тому же при отмене воздушной тревоги менее чем за час до закрытия, заведение не будет возобновлять работу.
Ранее мы сообщали, что в Киеве открылся новый двухэтажный McDonald's.
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