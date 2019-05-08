Графік роботи транспорту на 9 травня: усі подробиці

9 травня з нагоди Дня перемоги у Другій світовій війні пройдуть пам'ятні урочистості, що вплине на графік роботи транспорту. На деяких вулицях повністю обмежать рух.

У зв'язку зі святом з 05:00 перекриють вулиці біля Парку Вічної Слави, вулицю Грушевського, провулок Інженерний, вулицю Московську (від Кловського узвозу до Арсенальної площі), І. Мазепи (від Арсенальної площі до вулиці Лаврської), Омеляновича-Павленка, Алею Героїв Крут, Лаврську (між вулицями І. Мазепи та Цитадельної), Бутишев провулок.

Фото: РБК-Україна

Також у найближчі дні частково обмежать рух транспорту у зв'язку з дорожніми роботами:

8 травня з 22:00 до 9 травня 08:00 на ділянці вулиці Еспланадної (між вулицями Басейною та Рогнединською);

з 22:00 до 08:00 на ділянці вулиці Еспланадної (між вулицями Басейною та Рогнединською); 10-11 травня (з 8:00 до 20:00) на ділянці вулиці Теодора Драйзера (в межах вулиць Н. Лаврухіна та Оноре де Бальзака).

(з 8:00 до 20:00) на ділянці вулиці Теодора Драйзера (в межах вулиць Н. Лаврухіна та Оноре де Бальзака). 12 травня (з 8:00 до 15:30) перекриють рух транспорту на вулиці Велика Васильківська, 55, Саксаганського, площа Перемоги, проспект Перемоги (непарна сторона) до перетину з провулком Польовим - розворот (проспект Перемоги, 45), проспект Перемоги, площа Перемоги, вулиці Саксаганського, Велика Васильківська, розворот на перехресті з вулицею Джона Маккейна (Івана Кудрі), Велика Васильківська, Жилянська.

Як раніше повідомлялося, водіїв попередили про обмеження на дорогах. По 12 травня на естакадному виїзді з вулиці Борщагівської на Повітрофлотський шляхопровід в місці проведення робіт частково обмежать рух.

Нагадаємо, що у Національній поліції України заявили, що в масових заходах 8-9 травня планують брати участь майже 220 тисяч осіб.

А також, що в Києві 10 і 11 травня частково обмежать рух транспорту на вулиці Теодора Драйзера.