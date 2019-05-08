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У Києві обмежать рух транспорту 9 травня

Новини » Надзвичайні події    08.05.2019 - 10:34
У Києві обмежать рух транспорту 9 травня
Ілюстративне фото (kyiv.npu.gov.ua)

Буде обмежено рух усіх видів транспорту

У Києві 9 травня обмежать рух усіх видів транспорту у зв’язку із урочистими подіями до Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ої річниці вигнання нацистів із України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міськдержадміністрації.

Рух транспорту обмежать з 5:00 9 травня.

"Зокрема, рух перекриють на вул. М. Грушевського (від пров. Кріпосного до вул. Арсенальної), пров. Інженерному, вул. Московській (від Кловського узвозу до пл. Арсенальної), вул. І. Мазепи (від пл. Арсенальної до вул. Лаврської), пров. Бутишів, вул. М. Омеляновича-Павленка, алеї Героїв Крут, вул. Лаврській (від вул. І. Мазепи до вул. Цитадельної)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, в Україні відзначається День пам'яті і примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. Цю пам'ятну дату Верховна рада встановила 9 квітня 2015 року в рамках реалізації політики декомунізації. Тоді ж було прийнято рішення відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого з радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Як писало РБК-Україна раніше, в Національній поліції України заявили, що в масових заходах 8-9 травня планують брати участь майже 220 тисяч осіб.

Додамо також, на початку квітня президент України Петро Порошенко підписав указ "Про відзначення в 2019 році Дня пам'яті і примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні і 75-ї річниці вигнання нацистів з України".

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