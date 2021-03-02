ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як працюватимуть банки в Україні 8 березня

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 17:04
Як працюватимуть банки в Україні 8 березня У НБУ розповіли, як працюватимуть банки 8 березня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Понеділок, 8 березня, в Україні – офіційний вихідний день, у зв'язку з Міжнародним жіночим днем. Більшість підприємств і організацій в цей день працювати не будуть. Українські банки можуть самостійно визначати, як вони будуть працювати у вихідний день.

Про це заявили в прес-службі НБУ на своїй сторінці в Facebook.

Регулятор зазначає, що 8 березня система електронних платежів Національного банку України працюватиме у режимі 23/7. Тому, незалежно від святкових і неробочих днів всі фінансові установи країни можуть здійснювати міжбанківські платежі цілодобово.

"Банки України самостійно визначають свій порядок роботи у вихідні та неробочі дні. В той самий час вони враховують власні потреби та потреби своїх клієнтів, а також керуються нормами законодавства України", - сказано в повідомленні Національного банку.

Крім того, зазначається, що всі операції, які банки будуть проводити з 6 по 8 березня, будуть зображатися в календарі датою 9 березня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Укрзалізниця оновила графік поїздів до 8 березня. Кілька додаткових рейсів були скасовані та замінені іншими через погіршення ситуації з коронавірусом.

А також ми розповідали про те, що з'явився графік магнітних бур на березень і фахівці попередили про кілька сильних хвиль на початку весни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя 8 марта график
LITE
В Україну повертається дощ з мокрим снігом: де буде негода
В Україну повертається дощ з мокрим снігом: де буде негода