Погода на 8 березня: синоптик уточнила святковий прогноз

Прогноз погоди на 7 березня (Колаж РБК-Україна)

Синоптик уточнила прогноз погоди на свято 8 березня

Погода в Україні 8 березня не дуже потішить українців. У суботу, 7 березня, на територію нашої країни прийде похолодання й опади. Дощі в повній красі відчують на собі жителі Західних областей, тут можуть гриміти навіть грози. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

"Атмосферний фронт обумовить завтра (7 березня) дощі в західних областях, в неділю, 8 березня, дощі охоплять ще й північну частину України, включаючи Вінницьку, Черкаську область, ввечері Кропивницький і райони. До вечора дощі ймовірні в Одеській області де можуть грюкнути навіть грози. Сонце або змінна весела хмарність дістануться східних областях, південній частині, Дніпру з околицями", - уточнила синоптик.

найнижча температура нам вихідних буде на Заході України.Там можливий сніг, так як температура буде близько 0 градусів. Найтепліше буде на Півдні, тут очікується до + 15 + 17 градусів. На півночі та в центральних областях також буде по-весняному тепло +10 + 15 градусів.

У Києві субота, 7 березня буде теплою, до +12, +13 градусів, місцями невеликий дощ. А ось 8 березня набіжать хмари, прийде атмосферний фронт і похолодає до +8 +10 градусів.

Також Діденко повідомила, що дощі підуть з України 9-10 березня.

До речі, народні синоптики кажуть, що перші два місяці весни в цілому будуть холодними, а тепло прийде лише в травні.