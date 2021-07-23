Градуси знову різко підуть догори: в Україну повертається пекельна спека
Погода в Україні в найближчі кілька днів порадує сонцем і комфортними літніми градусами, але вже на початку наступного тижня в країну знову повернеться пекельна спека. У більшості регіонів очікується підвищення температури до +30 +33 градусів.
Яка погода чекає українців, розповіли в Українському гідрометцентрі.
Погода в Україні на вихідних
У суботу сухо буде в усіх регіонах країни, місцями можливе невелике посилення вітру. Нічна температура повітря коливатиметься від +12 до +15 градусів, на півдні прогріється до +17 +20 градусів. Днем майже у всіх областях очікується від +26 до +28 градусів, тільки на заході буде прохолодніше, від +24 до +26 градусів.
У Києві 24 липня мінлива хмарність, посилення вітру. Вночі в столиці +14 +16 градусів, вдень +26 +28 градусів.
Карта погоди в Україні на суботу, 24 липня
У неділю істотних опадів синоптики не прогнозують - можлива невелика хмарність та посилення вітру. Температура повітря знову почне підніматися: вночі від +14 до +17 градусів, на півдні до +19 градусів. Вдень у більшості областей очікується від +26 до +29 градусів, на сході місцями до +30 +31 градуси, в південній частині до +31 +32 градусів.
У Києві 25 липня без опадів, можливий вітер. Вночі в столиці +15 +17 градусів, вдень від +27 до +29 градусів.
Карта погоди в Україні на неділю, 25 липня
Спека знову повернеться в Україну з понеділка
З понеділка в Україні знову стане жарко. 26 липня на заході та півночі прогнозується до +26 +28 градусів, в центрі та на сході до +30 градусів, в південній частині країни до +31 +32 градусів.
Невеликі грози можуть пройти тільки в декількох областях на заході країни, в інших регіонах - сухо.
Карта погоди в Україні на понеділок, 26 липня
У вівторок, 27 липня, грозами охопить всі західні області країни, але в інших регіонах буде сухо. Нічна температура підніметься до +16 +18 градусів, на півдні до +20 градусів.
Вдень у західній частині країни +27 +29 градусів, в центральних і північних областях +29 +31 градус, на сході очікується +29 +32 градуси, на півдні від +31 до +34 градусів.
Карта погоди в Україні на вівторок, 27 липня
У середу, 28 липня, грози очікуються в західних, північних і центральних областях. На півдні та сході - сухо. Нічна температура підніметься до +17 +19 градусів, на півдні до +21 градуса.
Вдень на заході та півночі до +29 градусів, місцями до +30 градусів. У центральних областях +29 +31 градус. На сході +30 +33 градуси, в південній частині прогріється до +31 +34 градусів.
Карта погоди в Україні на середу, 28 липня
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні знову повертається спека.
А також ми розповідали про те, що з'явилося пояснення повеней та інших природних катаклізмів.