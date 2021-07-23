Спека повертається: де в Україні знову почне припікати сонце
Погода в Україні в найближчі вихідні порадує сонячною і сухою погодою. Однак синоптики попереджають про те, що місцями температура повітря почне знову різко підніматися і буде досить спекотно.
Своїм прогнозом погоди на найближчі вихідні поділилася синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.
За словами синоптика, в Україну знову прийшов антициклон, які прогнав дощі та грози з нашої території. Сильної спеки в суботу та неділю ще не буде, але місцями стовпчики термометрів піднімуться до +28 градусів.
"На вихідних Україна знову буде в гостях в антициклону. 24-25 липня практично скрізь очікується + 23 + 28 градусів. У неділю на півдні місцями може підстрибнути до + 30 градусів. Субота-неділя подарують багато сонця, опади малоймовірні. Дощі хіба що в Карпатах і зачеплять північні райони Сумської та Чернігівської області. І все! Краса і метеорологічний комфорт", - розповіла Наталка Діденко.
Карта погоди
У Києві на вихідних також очікується суха і тепла погода, без істотних опадів.
"У Києві 24-25 липня очікується сонячна суха погода з температурою +25 +27 градусів. Ці вихідні - ідеальний час для рідних подорожей", - зазначила синоптик.
Карта погоди
За прогнозами Українського гідрометцентру, найближчі вихідні будуть досить комфортними й до +30 градусів температура підніметься тільки на півдні. А ось з понеділка більш високі градуси знову захоплять більшість областей країни. У вівторок від +30 до + 33 градусів очікується у всіх регіонах України.
Карта погоди в Україні на вівторок, 27 липня
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про нову порцію спеки до + 34 градусів.
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