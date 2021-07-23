Градусы снова резко пойдут вверх: в Украину возвращается адская жара

Погода в Украине в ближайшие несколько дней порадует солнцем и комфортными летними градусами, но уже в начале следующей недели в страну снова вернется адская жара. В большинстве регионов ожидается повышение температуры до +30 +33 градусов.

Погода в Украине на выходных

В субботу сухо будет во всех регионах страны, местами возможно небольшое усиление ветра. Ночная температура воздуха будет колебаться от +12 до +15 градусов, на юге прогреется до +17 +20 градусов. Днем почти во всех областях ожидается от +26 до +28 градусов, только на западе будет прохладнее, от +24 до +26 градусов.

В Киеве 24 июля небольшая облачность, усиление ветра. Ночью в столице +14 +16 градусов, днем +26 +28 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 24 июля

В воскресенье существенных осадков синоптики не прогнозируют – возможна небольшая облачность и усиление ветра. Температура воздуха снова начнет подниматься: ночью от +14 до +17 градусов, на юге до +19 градусов. Днем в большинстве областей ожидается от +26 до +29 градусов, на востоке местами до +30 +31 градуса, в южной части до +31 +32 градусов.

В Киеве 25 июля без осадков, возможен ветер. Ночью в столице +15 +17 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 25 июля

Жара снова вернется в Украину с понедельника

С понедельника в Украине снова станет жарко. 26 июля на западе и севере прогнозируется до +26 +28 градусов, в центре и на востоке до +30 градусов, в южной части страны до +31 +32 градусов.

Небольшие грозы могут пройти только в нескольких областях на западе страны, в остальных регионах – сухо.

Карта погоды в Украине на понедельник, 26 июля

Во вторник, 27 июля, грозами охватит все западные области страны, но в остальных регионах будет сухо. Ночная температура поднимется до +16 +18 градусов, на юге до +20 градусов.

Днем в западной части страны +27 +29 градусов, в центральных и северных областях +29 +31 градус, на востоке ожидается +29 +32 градуса, на юге от +31 до +34 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 27 июля

В среду, 28 июля, грозы ожидаются в западных, северных и центральных областях. На юге и востоке – сухо. Ночная температура поднимется до +17 +19 градусов, на юге до +21 градуса.

Днем на западе и севере до +29 градусов, местами до +30 градусов. В центральных областях +29 +31 градус. На востоке +30 +33 градуса, в южной части прогреется до +31 +34 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 28 июля