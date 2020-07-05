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Градусники покажуть ще більше: синоптик попередила про погоду на понеділок

STYLERЖиття    05.07.2020 - 20:02
Градусники покажуть ще більше: синоптик попередила про погоду на понеділок
Погода в Україні 5 липня (фото: РБК-Україна)

Спека триватиме на сході та півдні до 9-10 липня

Погода в Україні 6 липня буде дуже спекотною, а місцями – з грозами. Погода залежатиме від антициклонів Xabl та Winfried, які розмежовані атмосферним фронтом у західних областях України. На сході та півдні України очікуються аномально високі показники тепла – до +39 градусів. Детальний прогноз на понеділок, 6 липня, опублікувала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

"Значна частина території України завтра, 6-го липня, перебуватиме через антициклонічної погоди - буде сухо та сонячно. Проте в західних областях пройдуть короткочасні грозові дощі, а в денні години, скоріше після обіду чи ввечері, ось та лінія сходження може спровокувати локальні опади вздовж смуги від Сумщини-Харківщини через Черкащину до південних областей (окрім Запоріжжя). Карта 2", - пише Діденко про причини гроз та спеки.

Градусники покажуть ще більше: синоптик попередила про погоду на понеділок

Градусники покажуть ще більше: синоптик попередила про погоду на понеділок

Погода в Україні 5 липня (фото: facebook.com/tala.didenko)

У своєму прогнозі Діденко також уточнила, якою буде температура повітря у понеділок.

"Температура повітря в Україні буде дуже високою. У понеділок очікується максимально +30… +35 градусів, на Півдні, Сході та в центральній частині місцями +35… +39 градусів. У західних областях України протягом дня передбачається +25… +30 градусів", - попереджає синоптик.

Експерт також дала прогноз на найближчі дні для киян.

"У Києві понеділок обіцяє бути сухим сонячним та гарячим, +30… +32 градуси. У вівторок, 7-го липня, у столиці пройдуть грозові дощі, місцями можливі сильні зливи та шквали. Проте у ніч на Івана буде сухо та тепло. Похолодання прийде у Київ 8-го липня, температура повітря може обвалитися до +19, +20 градусів", - підсумувала Діденко.

Також синоптик додала, що на Півдні, Сході та в Центрі України сильна спека послабне впродовж 9-10 липня.

Нагадаємо, що раніше синоптики попередили про аномально високі рівні тепла.

Також ми писали, що раніше головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України Наталка ДиденкосиноптикПогода
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