Градусники покажут еще больше: синоптик предупредила о погоде на понедельник

Погода в Украине на 5 июля (фото: РБК-Украина)

Жара продлится на востоке и юге до 9-10 июля

Погода в Украине 6 июля будет очень жаркой, а местами – с грозами. Погода будет зависеть от антициклонов Xabl и Winfried, которые разграничены атмосферным фронтом в западных областях Украины. На востоке и юге Украины ожидаются аномально высокие показатели тепла – до +39 градусов. Подробный прогноз на понедельник, 6 июля, опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

"Значительная часть территории Украины завтра, 6-го июля, будет находиться через антициклонічної погоды - будет сухо и солнечно. Однако в западных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, а в дневные часы, скорее после обеда или вечером, вот и линия восхождения может спровоцировать локальные осадки вдоль полосы от Сумщины-Харьковщины через Черкащину до южных областей (кроме Запорожья). Карта 2", - пишет Диденко о причине гроз и жары.

Погода в Украине на 5 июля (фото: facebook.com/tala.didenko)

В своем прогнозе Диденко также уточнила, какой будет температура воздуха в понедельник.

"Температура воздуха в Украине будет очень высокой. В понедельник ожидается максимально +30... +35 градусов, на Юге, Востоке и в центральной части местами +35... +39 градусов. В западных областях Украины в течение дня предполагается +25... +30 градусов", - предупреждает синоптик.

Эксперт также дала прогноз на ближайшие дни для киевлян.

"В Киеве понедельник обещает быть сухим солнечным и жарким, +30... +32 градуса. Во вторник, 7-го июля, в столице пройдут грозовые дожди, местами возможны сильные ливни и шквалы. Однако в ночь на Ивана будет сухо и тепло. Похолодание придет в Киев 8-го июля, температура воздуха может упасть до +19, +20 градусов", - подытожила Диденко.

Также синоптик добавила, что на Юге, Востоке и в Центре Украины сильная жара ослабнет 9-10 июля.

Напомним, что ранее синоптики предупредили об аномально высоких уровнях тепла.

Также мы писали, что ранее главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.

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Автор: Киселева Анна