Спека стане небезпечною для життя: які регіони постраждають

Погода в Україні 5 липня (фото: canva.com)

Погода в Україні буде аномально спекотною в південних і східних областях

Погода в Україні 5 липня відзначиться аномально високими показниками тепла – у південних регіонах рівень спеки досягне +39 градусів. При цьому в західних і центральних областях температура рідко будуть виходити за рамки +25... +30 градусів. При цьому багато хто області в неділю накриють дощі. Детальний прогноз опублікований на сайті Укргідрометцентру.

Як повідомляють синоптики, циклон накриє Житомирську, Вінницьку, Черкаську, Київську, Чернігівську, Одеську, Полтавську, Сумську та Кіровоградську області. При цьому сильних поривів вітру не очікується – 5-10 м/с.

Найтепліше 5 липня буде на півдні та сході України, де рівень тепла підніметься до +34... +39 градусів. У західних областях буде прохолодніше всього – від +25 до +29 градусів протягом дня. У центральних градусники піднімуться до +28... +32 градусів. У південних і східних областях буде тепліше всього – рівень тепла підніметься до +34... +39 градусів.

Погода в Україні 5 липня буде спекотною і дощовою (карта: meteo.gov.ua)

Також синоптики попереджають, що 5 липня в східних, південних, Полтавській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, що раніше головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.

Варто нагадати, що раніше ми писали, в які області повернеться спекотна погода.

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Автор: Киселева Анна