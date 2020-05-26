ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Град на Закарпатті повністю знищив майбутній урожай (фото)

STYLERЖиття    26.05.2020 - 10:16
Град на Закарпатті повністю знищив майбутній урожай (фото)
Град на Закарпатті знищив урожай (колаж: РБК-Україна)

На Закарпаття пронеслася гроза з рясним градом

У Закарпатській області в понеділок, 25 травня, пронеслася сильна гроза з градом, що знищив урожай місцевих жителів.

У мережі з'явилися фото руйнівних наслідків стихії, яка особливо сильно розгулялася в Тарасівці Тячівського району Закарпаття.

Знімки з понівечених городів місцевих жителів в мережі опублікувала Неля Грабар.

Град на Закарпатті повністю знищив майбутній урожай (фото)Град на Закарпатті повністю знищив майбутній урожай (фото)Град на Закарпатті повністю знищив майбутній урожай (фото)

Град на Закарпатті знищив урожай (фото: Неля Грабар)

Жінка пише, що град фактично знищив урожай огірків, квасолі і буряків. Люди у відчаї скаржаться на повністю втрачені плоди наполегливої праці і матеріальні збитки.

Град на Закарпатті повністю знищив майбутній урожай (фото)Град на Закарпатті повністю знищив майбутній урожай (фото)

Град на Закарпатті наробив біди (фото: Неля Грабар)

На жаль, таке погодне явище не рідкість в травні, а в цьому році останній місяць весни видався особливо прохолодним і вологим, чому здивувалися багато українців, що звикли до аномального тепла ще з осені.

Так, буквально на вихідних в Донецькій області, в Лиманському районі пройшов сильний град, який не на жарт перелякав місцевих жителів. Білий покрив в лічені хвилини перетворив весняний пейзаж на зимовий.

Нагадаємо, що синоптик налякав прогнозом на літо, пообіцявши два місяці дощів.

Як повідомлялося раніше, синоптик засмутила прогнозом до кінця весни.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України Град
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся