Град на Закарпатті повністю знищив майбутній урожай (фото)

На Закарпаття пронеслася гроза з рясним градом
У Закарпатській області в понеділок, 25 травня, пронеслася сильна гроза з градом, що знищив урожай місцевих жителів.
У мережі з'явилися фото руйнівних наслідків стихії, яка особливо сильно розгулялася в Тарасівці Тячівського району Закарпаття.
Знімки з понівечених городів місцевих жителів в мережі опублікувала Неля Грабар.
Град на Закарпатті знищив урожай (фото: Неля Грабар)
Жінка пише, що град фактично знищив урожай огірків, квасолі і буряків. Люди у відчаї скаржаться на повністю втрачені плоди наполегливої праці і матеріальні збитки.
Град на Закарпатті наробив біди (фото: Неля Грабар)
На жаль, таке погодне явище не рідкість в травні, а в цьому році останній місяць весни видався особливо прохолодним і вологим, чому здивувалися багато українців, що звикли до аномального тепла ще з осені.
Так, буквально на вихідних в Донецькій області, в Лиманському районі пройшов сильний град, який не на жарт перелякав місцевих жителів. Білий покрив в лічені хвилини перетворив весняний пейзаж на зимовий.
Нагадаємо, що синоптик налякав прогнозом на літо, пообіцявши два місяці дощів.
Як повідомлялося раніше, синоптик засмутила прогнозом до кінця весни.
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Автор: Світлана Дудукало