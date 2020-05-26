Град на Закарпатье полностью уничтожил будущий урожай (фото)

Град на Закарпатье уничтожил урожай (коллаж: РБК-Украина)

На Закарпатья пронеслась гроза с обильным градом

В Закарпатской области в понедельник, 25 мая, пронеслась сильная гроза с мощным градом, что уничтожил урожай местных жителей.

В сети появились фото разрушительных последствий стихии, которая особенно сильно разгулялась в Тарасовке Тячевского района Закарпатья.

Снимки с изувеченных огородов местных жителей в сети опубликовала Неля Грабарь.

Град на Закарпатье уничтожил урожай (фото: Неля Грабарь)

Женщина пишет, что град фактически уничтожил урожай огурцов, фасоли и свеклы. Люди в отчаянии жалуются на полностью утраченные плоды упорного труда и материальные убытки.

Град на Закарпатье наделал беды (фото: Неля Грабарь)

К сожалению, такое погодное явление не редкость в мае, а в этом году последний месяц весны выдался особенно прохладным и влажным, чему удивились многие украинцы, привыкшие к аномальному теплу еще с осени.

Так, буквально на выходных в Донецкой области, в Лиманском районе прошел сильный град, который не на шутку перепугал местных жителей. Белый покров в считанные минуты превратил весенний пейзаж в зимний.

Напомним, что синоптик напугал прогнозом на лето, пообещав два месяца дождей.

Как сообщалось ранее, синоптик огорчила прогнозом до конца весны.

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Автор: Светлана Дудукало