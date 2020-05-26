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Град на Закарпатье полностью уничтожил будущий урожай (фото)

STYLERЖизнь    26.05.2020 - 10:16
Град на Закарпатье полностью уничтожил будущий урожай (фото)
Град на Закарпатье уничтожил урожай (коллаж: РБК-Украина)

На Закарпатья пронеслась гроза с обильным градом

В Закарпатской области в понедельник, 25 мая, пронеслась сильная гроза с мощным градом, что уничтожил урожай местных жителей.

В сети появились фото разрушительных последствий стихии, которая особенно сильно разгулялась в Тарасовке Тячевского района Закарпатья.

Снимки с изувеченных огородов местных жителей в сети опубликовала Неля Грабарь.

Град на Закарпатье полностью уничтожил будущий урожай (фото)Град на Закарпатье полностью уничтожил будущий урожай (фото)Град на Закарпатье полностью уничтожил будущий урожай (фото)

Град на Закарпатье уничтожил урожай (фото: Неля Грабарь)

Женщина пишет, что град фактически уничтожил урожай огурцов, фасоли и свеклы. Люди в отчаянии жалуются на полностью утраченные плоды упорного труда и материальные убытки.

Град на Закарпатье полностью уничтожил будущий урожай (фото)Град на Закарпатье полностью уничтожил будущий урожай (фото)

Град на Закарпатье наделал беды (фото: Неля Грабарь)

К сожалению, такое погодное явление не редкость в мае, а в этом году последний месяц весны выдался особенно прохладным и влажным, чему удивились многие украинцы, привыкшие к аномальному теплу еще с осени.

Так, буквально на выходных в Донецкой области, в Лиманском районе прошел сильный град, который не на шутку перепугал местных жителей. Белый покров в считанные минуты превратил весенний пейзаж в зимний.

Напомним, что синоптик напугал прогнозом на лето, пообещав два месяца дождей.

Как сообщалось ранее, синоптик огорчила прогнозом до конца весны.

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Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины Град
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