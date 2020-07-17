Град, шквали та сильні грози: синоптики попередили про сильне погіршення погоди

Погода в Україні на вихідних значно зіпсується в декількох областях. Можливі сильні грози, шквальний вітер і град.

Негода захопить західні області країни, може зачепити локальні окремі області в центрі України. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"На вихідних, що перед нами, дощі з грозами охоплять всю західну частину України. Дощі можуть переходити у зливи, можливі з градом і шквалами. Візьміть до уваги цей прогноз! Також опади можуть поширюватися до Житомирської, Вінницької, Київської областей, періодичні, локальні. Вітер зі сходу, невеликий або помірний", - попередила синоптик.

Вона додала, що температура повітря на вихідних буде комфортна і зниження можливе лише на заході країни.

"Температура повітря обіцяє бути комфортною, вдень в межах +25 +29 градусів, на Півдні до +29 +32 градусів, у західних областях дощі будуть освіжати повітря на 2-4 градуси", - зазначила Діденко.

Карта погоди

У Києві за прогнозом синоптика, субота та неділя будуть сонячними, з красивими хмаринками, з температурою повітря близько +27 +28 градусів. Невеликі за масштабом дощі пройдуть у столиці в окремих районах у другій половині дня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні оголосили штормове попередження.

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