Град, шквалы и сильные грозы: синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды

Погода в Украине на выходных значительно испортится в нескольких областях. Возможны сильные грозы, шквальный ветер и град.

Непогода захватит западные области страны, может также зацепить локальные отдельные области в центре Украины. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"На выходных, что перед нами, дожди с грозами охватят всю западную часть Украины. Дожди могут переходить в ливни, возможны с градом и шквалами. Возьмите во внимание этот прогноз! Также осадки могут распространяться до Житомирской, Винницкой, Киевской областей, периодические, локальные. Ветер будет с востока, небольшой или умеренный", - предупредила синоптик.

Она добавила, что температура воздуха на выходных будет комфортная и понижение возможно только на западе страны.

"Температура воздуха обещает быть комфортной, днем в пределах +25 +29 градусов, на Юге до +29 +32 градусов, в западных областях дожди будут освежать воздух на 2-4 градуса", - отметила Диденко.

Карта погоды

В Киеве по прогнозу синоптика, суббота и воскресенье будут солнечными, с красивыми облачками, с температурой воздуха около +27 +28 градусов. Небольшие по масштабу дожди пройдут в столице в отдельных районах во второй половине дня.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение.

А также рассказывали о том, что метеорологи обновили прогнозы погоды на вторую половину лета и осень.