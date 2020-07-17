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В Україні оголосили штормове попередження

Україна, П'ятниця 17 липня 2020 09:05
В Україні оголосили штормове попередження
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Синоптики попереджають про дощі та грози у західних областях

Сьогодні, 17 липня, на території західної України сьогодні спостерігатиметься погіршення погодних умов. Такі данні надав Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у західних областях сьогодні очікуються дощі та грози (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, погода 17 липня у західних та деяких центральних областях буде дощовою, однак на всій іншій території України буде спостерігатись помірна хмарність.

Крім того, рятувальники попередили, що 15-17 липня відбудеться підвищення рівнів води через добову інтенсивність у 1-3 см у річках Прип’ять і Стохід.

Також РБК-Україна писало, що у липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень.

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