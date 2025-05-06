Кто станет новым Папой Римским? Все про конклав и фаворитов выборов

Уже завтра, 7 мая, Ватикане начинается конклав – выборы нового Папы Римского. Кардиналы со всего мира соберутся в Сикстинской капелле, чтобы определить имя преемника умершего Франциска. В центре внимания несколько фаворитов, каждый из которых имеет свое видение будущего Католической церкви.

Подробнее о ключевых кандидатах на должность Папы Римского и правилах выборов – в материале РБК-Украина .

Главное:

Кто считается фаворитом на пост нового Папы?

Что такое конклав и как проходят выборы понтифика ?

Будет ли участвовать в выборах представитель Украины?

Какие ожидания и как проходили конклавы в прошлом?

Papabili: кто может стать новым понтификом

Хотя официально Папой Римским может стать любой крещенный и холостой католик, на практике последние 700 лет главой Католической церкви выбирали только кардиналов.

Еще до начала конклава СМИ, аналитики и эксперты по религии активно обсуждают потенциальных кандидатов, которых называют papabili – те, кто имеет реальные шансы стать следующим Папой.

Списки papabili формируются на основе многих факторов: влияние в церкви, географическое происхождение, взгляды на реформирование Церкви, а также личный авторитет.

По данным букмекеров, фаворитом на должность главы Католической церкви накануне конклава с 29% в рейтинге ставок является Пьетро Паролин.

Далее следуют: Луис Антонио Тагле (19%), Маттео Дзуппи (11%), Пьербаттиста Пиццабалла (9%), Питер Эрдо и Питер Тарксон имеют по 8%.

Скриншот polymarket.com

ТОП-5 кандидатов в Папы

Мировые медиа и эксперты прогнозируют высокие шансы на избрание Папой таким кандидатам:

Пьетро Паролин (Италия, 70 лет)

Государственный секретарь Ватикана, фактически – второй человек после Папы в Ватикане. Пьетро Паролина называют дипломатом со взвешенным подходом в служении.

Его считают представителем "центристского" крыла, способным обеспечить преемственность курса Папы Франциска.

Паролин сыграл ключевую роль в нормализации отношений с Китаем, выступал посредником в венесуэльском кризисе.

В 2024 году посетил несколько городов Украины и встретился с президентом Владимиром Зеленским. По мнению Пьетро Паролина, справедливый мир в Украине возможен только при соблюдении государственного суверенитета, и только сами украинцы могут определить границы компромисса в войне с РФ.

Фото: Пьетро Паролин (Getty Images)

Кардинал Паролин убежден, что приоритетом Церкви должен быть человек, а экономика служить человечеству, а не наоборот. Он также поддерживает защиту климата, ядерное разоружение и гуманитарные инициативы, в том числе помощь мигрантам и заключенным.

Как отмечают эксперты, глубокое понимание внутренней политики Ватикана и авторитет делают Паролина одним из наиболее вероятных преемников Франциска.

Луис Антонио Тагле (Филиппины, 67 лет)

Кардинал Тагле – бывший архиепископ Манилы, сегодня возглавляет Конгрегацию евангелизации народов.

Известный как "азиатский Франциск" за свой теплый стиль общения, социальные инициативы и открытость.

Тагле поддерживает реформы, в частности, в вопросах сексуальной этики, брака и подхода к ЛГБТ. При этом он выступает против абортов, сохраняя верность традиционной доктрине.

Фото: Луис Антонио Тагле (Getty Images)

Тагле пользуется высокой популярностью среди молодых католиков. Он активно пользуется соцсетями, выступает на телевидении и даже проводит танцевальные богослужения.

Его азиатское происхождение символизирует глобальность католицизма. В случае избрания Тагле станет первым в истории Папой из Юго-Восточной Азии.

Маттео Дзуппи (Италия, 69 лет)

Архиепископ Болоньи и президент Епископской конференции Италии. Один из самых активных кардиналов на международной арене.

В 2023-2024 годах представлял Ватикан в мирных миссиях по войне в Украине, приезжал в Киев, но также проводил переговоры с Москвой, Пекином и Вашингтоном. Его миротворческая деятельность получила поддержку среди кардиналов Глобального Юга.

Дзуппи – близкий к католическому сообществу Сант-Эгидио, известному своими гуманитарными инициативами. В итальянских медиа его часто называют "Папой мира".

Фото: Маттео Дзуппи (Getty Images)

Дзуппи не боится говорить о реформе роли женщин в Церкви и необходимости более открытого подхода к современному обществу. Имеет прогрессивное отношение к ЛГБТК сообществу, высказывается за права заключенных и против смертной казни.

Питер Тарксон (Гана, 76 лет)

Кардинал Питер Кодво Аппиа Тарксон – один из самых известных африканских деятелей Католической церкви, бывший глава Папского совета справедливости и мира.

Он придерживается прогрессивных социальных взглядов в некоторых вопросах (например, критика криминализации гомосексуальности в Гане) одновременно с традиционной богословской позицией.

В рамках своей деятельности Тарксон принимал участие в экономическом форуме в Давосе и поднимал тему климатического кризиса.

Фото: Питер Тарксон (Getty Images)

Тарксон уже был фаворитом на конклаве 2013 года, но тогда Папой стал Франциск. После смерти Франциска в 2025 году Тарксон снова входит в число papabili. Его рассматривают как символ Глобального Юга и фигуру умеренных взглядов, способную объединить разные течения в церкви.

Пьербаттиста Пицццабалла (Италия, 60 лет)

Латинский патриарх Иерусалима – титул, указывающий на роль Пьербаттиста Пицццабаллы как главного представителя Ватикана на Святой Земле.

Пиццабалла имеет францисканские корни, долгое время жил в Израиле и Палестине, свободно владеет ивритом и арабским.

Во время конфликта Израиля с ХАМАСом в 2023 году именно он предложил себя в обмен на заложников, чем получил уважение всего христианского мира.

Фото: Пьербаттиста Пиццабалла (Getty Images)

Пиццабалла – "относительно молодой" и харизматичный. Как пишет New York Times, Патриарх Иерусалима воздерживается от высказываний на противоречивые темы, которые могут сыграть в его пользу. Кандидатура Пиццабаллы может стать компромиссом между консерваторами и реформаторами.

Что такое конклав

Конклав – это закрытое собрание кардиналов Римо-католической церкви, которое созывается для избрания нового Папы. Название происходит от латинского cum clave – "под ключом", что означает полную изоляцию кардиналов на время голосования.

Процедура предусматривает ограничение контактов кардиналов с внешним миром: никаких телефонов, СМИ или переписки.

Голосование проходит дважды в день (утром и днем). Для избрания нового Папы необходимо не менее двух третей голосов.

В 2025 году конклав начинается 7 мая в Сикстинской капелле Ватикана. Этому предшествовал 9-дневный период траура по папе Франциску, который умер от инсульта и был похоронен 26 апреля.

Кто выбирает Папу

В выборах Папы принимают участие кардиналы из разных уголков мира. Они одновременно могут и голосовать, и быть кандидатами на должность понтифика.

На конклаве 2025 ожидается участие около 135 кардиналов, имеющих право голоса (по правилам, им должно быть менее 80 лет). Все кардиналы принесут присягу хранить тайну.

Выборы могут продолжаться от нескольких часов до нескольких недель. В случае тридцати неудачных голосований может быть введено простое большинство.

Результаты выборов символизирует дым из трубы над капеллой: черный – Папа не выбран, белый – Habemus Papam! ("Имеем Папу!"). Традиционно после избрания понтифик выходит на балкон базилики Святого Петра, где проходит первое благословение.

Интересно, что предыдущие два конклава в 2005 и 2013 годах продолжались всего два дня. Но нынешний процесс, по прогнозам экспертов, может быть длиннее из-за большого количества новых кардиналов, которые впервые встретятся лично.

Так, в стенах Сикстинской капеллы будет присутствовать украинец, которого покойный папа Франциск назначил кардиналом только в конце прошлого года.

Это 45-летний Николай Бычок – самый молодой член Коллегии кардиналов. Он представляет Украинскую греко-католическую церковь, служит епископом в Мельбурне.

Из-за молодого возраста эксперты оценивают шансы Николая Бычка стать Папой низкими, однако называют участие украинца в выборах символическим и важным.

Смерть Франциска

21 апреля 2025 умер Папа Франциск – понтифик, возглавлявший Католическую церковь с 2013 года. Ему было 88 лет. Причиной смерти стал инсульт, но ранее он страдал от двусторонней пневмонии.

Похороны прошли 26 апреля в римской базилике Санта Мария Маджоре по желанию самого Франциска. На церемонии присутствовали сотни тысяч верующих и более 50 лидеров государств, в том числе президенты Украины и США.

При подготовке материала использовались следующие источники: публикации New York Times, Vatican News, Crisis Magazine, The Week, Polymarket.