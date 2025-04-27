Почему каждый Папа меняет имя и при чем здесь космос: неожиданная правда про Ватикан

Мир пережил смерть и похороны Папы Римского Франциска, который ушел из этого мира 21 апреля 2025 года. Совсем скоро соберется конклав, который изберет нового Папу. Каждый новый Папа меняет свое имя и за этой традицией стоят тысячелетия истории, драматические решения и даже "неожиданные связи с космосом". Почему эта традиция стала одной из самых почитаемых в Ватикане и что она на самом деле означает?

Почему каждый новый Папа Римский меняет свое имя и как это связано с космосом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему Папы меняют имя

Когда кардинал становится Папой, он начинает новую миссию - не просто возглавлять Церковь, а стать ее символом. Смена имени - это не формальность, а знак духовного перерождения. Как в Библии Авраам стал Авраамом, а Савл - Павлом, так и новый Папа показывает: прошлое остается позади, начинается новая эпоха.

Каждое имя выбирается не просто так: оно может быть посвящением любимому святому, чествованием предыдущего великого Папы или заявлением о намерениях на будущее.

Традиция смены имени имеет глубокие исторические корни, связанные как с практическими причинами (избегание языческих имен), так и с мощным символизмом.

Принятие нового имени знаменует собой новый этап служения, отказ от прошлой светской жизни, подражание уважаемым предшественникам и определение программы своего понтификата.

Это выбор, имеющий значение не только для самого Папы, но и для всей Католической Церкви, и является одной из самых интересных граней истории папства.

Кто первым сменил имя и почему

Первым, кто отказался от своего "светского" имени, был Папа Иоанн II в 533 году. Его настоящее имя было Меркурий - в честь римского бога торговли. Иметь языческое имя во главе христианского мира? Очевидно, что нет. Чтобы не вызвать возмущения верующих и подчеркнуть верность Христу, он взял имя Иоанна - в честь святого Иоанна Крестителя.

Этот случай задал новую традицию, которая впоследствии стала неотъемлемой частью ритуала избрания Папы. А Меркурий в современной жизни ассоциируется с планетой, которая в своем ретроградном движении может принести немало хлопот тем, кто живет на Земле.

Всегда ли меняли имя

Нет. До VI века Папы не меняли своих имен. Однако после Иоанна II этот жест стал почти обязательным. Последним Папой, который сохранил свое имя, был Марцелл II в 1555 году - но его понтификат длился всего три недели.

Как выбирают новое имя

Жестких правил нет. Часто Папы ориентируются на предшественников, святых или личные духовные ориентиры. Например, Папа Франциск выбрал это имя в честь святого Франциска Ассизского - символа скромности и помощи бедным. А его настоящее имя было - Хорхе Марио Бергольо.

Он выбрал имя этого святого, потому что Франциск Ассизский - это символ отказа от роскоши, скромности, любви к бедным, помощи обездоленным и уважения к природе.

Папа Франциск хотел, чтобы его понтификат был о служении, а не о власти. Сам он говорил:

"Я подумал о Франциске: человеке мира, человеке бедности, человеке, который любил и защищал создание".

"Изменение имени Папы - это не прихоть и не протокол. Это очень сильный знак: лицо, которое знали до избрания, больше не существует. Отныне она - центр новой духовной вселенной католиков", - пояснил религиовед и историк, профессор Джонатан Хили из Оксфорда.

Новоизбранный Папа самостоятельно выбирает имя сразу после того, как принял свое избрание во время конклава. Самыми популярными именами за всю историю были: Иоанн, Григорий, Бенедикт, Лев, Пий и Климент.

Хотя последние 450 лет каждый Папа меняет имя, это сильный обычай, а не обязательное правовое ограничение. Теоретически, Папа может сохранить свое имя, но это будет беспрецедентным нарушением устоявшейся традиции.