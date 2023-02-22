Сколько часов нужно спать ребенку, чтобы иметь хорошие оценки: ученые дали точный ответ

Для нормального функционирования организм человека нуждается в полноценном отдыхе. Получить его тело и мозг могут только во время сна. Не секрет, что сон влияет на всеобщее здоровье человека. Однако недавно оказалось, что от количества часов сна зависит и успеваемость школьников и студентов.

Об этом идет речь на сайте Национальной академии наук США.

Качественный сон влияет на оценки во время учебы

В целях исследования ученые провели эксперимент, к которому привлекли 600 первокурсников. Чтобы оценить, какое количество часов сна влияет на умственную успеваемость, они использовали трекеры сна.

Подросткам в среднем советуют спать 8-9 часов. Во время проведения эксперимента его участники спали меньше приведенной нормы - примерно 6,5 часов. Но, несмотря на это, их оценки оставались стабильно удовлетворительными.

Затем ученые решили подойти к вопросу с другой стороны. Они распределили студентов на группы и вычислили среднюю итоговую оценку каждой из них.

Как сон влияет на успеваемость во время учебы (фото: Freepik)

Таким образом ученые обнаружили: чем больше студенты спали, тем лучше были их итоговые оценки. Конечно, эффект был не слишком заметным - итоговая оценка была на 0,07 балла выше.

Однако, если рассматривать вопрос глобально, то от сна может зависеть не сколько оценка, сколько возможность воспринимать и усваивать информацию.

Ранее подобные эксперименты проводились на животных. В результате они показали, что сон играет немаловажную роль в закреплении дневных воспоминаний. Нарушение нормального режима приводит к тому, что усвоенные знания просто стираются из памяти.

Это, кстати, весомый довод, чему не стоит учиться ночью. Мозг просто не нацелен на усвоение и запоминание массива информации.

Правила здорового сна

Соблюдайте режим. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Таким образом, мозг не будет испытывать постоянный стресс от неожиданных ранних подъемов или поздних засыпаний.

Удалите гаджеты. За 30 минут до сна отложите ленту соцсетей, выключите телевизор и компьютер. Это возбуждает мозг, что неестественно для него вечером.

Создайте успокаивающую атмосферу. Проветрите комнату, не включайте яркий свет перед сном. Сделайте все так, чтобы организм понимал, что пора готовиться ко сну.

Следите за рационом. За 6 часов до сна избегайте употребления кофеина, не переедайте перед сном и не пейте много жидкости. Последний прием пищи следует делать за 2-3 часа до сна. А если выпьете много жидкости, то, вероятно, утром проснетесь с отеками.

Используйте кровать только для сна. Для работы, учебы, еды или просмотра кино существуют другие места. Кровать должна ассоциироваться и использоваться только для расслабления.