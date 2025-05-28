Готовьтесь к интернет-апокалипсису: ученые предупреждают о сверхмощной солнечной буре, которая парализует мир

Причина обеспокоенности ученых

Поводом для беспокойства стала серия солнечных вспышек самого высокого - X-класса, зафиксированных с активного солнечного пятна AR4087. Первая вспышка X1.2 произошла 13 мая. Уже на следующий день произошла более мощная вспышка X2.7, которая вызвала радиопомехи в Северной и Южной Америке, Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

И это только начало: активная зона AR4087 продолжает приближаться к Земле, превращаясь в потенциальную угрозу в духе "межзвездного луча смерти".

Угроза из космоса

Сценарий выглядел как начало научно-фантастического фильма: Солнце выбрасывает корональный выброс массы (CME) - поток заряженных частиц, который всего за несколько минут достигает Земли. При этом у человечества есть лишь 30 минут на подготовку, и этого времени, как показали учения, недостаточно.

По словам участников, даже гипотетические меры реагирования были затруднены отсутствием отлаженных каналов связи между агентствами, отсутствием оперативных систем оповещения и недостаточной осведомленностью чиновников и населения.

В отчете отмечается, что тема космической погоды остается слабо изученной вне научных структур вроде NASA и NOAA, а специалисты, участвующие в учениях, не имели достаточной подготовки для оценки последствий подобных явлений.

Обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала это изображение солнечной вспышки 14 мая (фото: NASA)

Кто проводил учения

В подготовке участвовали NASA, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), Министерство внутренней безопасности США, FEMA и другие профильные структуры. Их объединяет специальная рабочая группа по космической погоде - SWORM.

Учения прошли в мае 2024 года, а действия моделировались на январь 2028 года. Среди последствий бурь были: блэкауты на восточном побережье США, остановка железных дорог и трубопроводов, резкий рост цен на топливо, сбои GPS и отказ спутников. В одном из сценариев даже предполагалась потеря связи с космонавтами миссий Artemis и Orion.

Параллель с реальностью

Удивительно, но в то же время, когда моделировались эти гипотетические катастрофы, на Солнце началась самая мощная геомагнитная буря за последние 20 лет - так называемая Gannon Storm. Тогда Земля отделалась легкими "царапинами": были замечены незначительные сбои в спутниковом позиционировании и кратковременные нарушения в энергосетях. Но, как подчеркивают специалисты, в следующий раз все может быть гораздо серьезнее.

Что рекомендуют ученые

Основные выводы отчета SWORM:

США нужны единые межведомственные протоколы реагирования на космическую угрозу

необходимо улучшить системы раннего оповещения и сделать их понятными для широкой аудитории

требуется усилить устойчивость критической инфраструктуры - от энергосетей до аэропортов

нужно срочно вложиться в разработку технологий мониторинга солнечной активности.

"Подобно тому, как мы готовимся к землетрясениям, ураганам и кибератакам, мы должны быть готовы к космической буре. Это вопрос не науки, а национальной безопасности", - говорится в официальном выводе.