Готовим праздничный салат с мандаринами: успех на столе гарантирован!

Новый год уже не за горами, приготовьте на стол салат с мандаринами, который очень быстро делается.

Сначала приготовьте соус, в банку с маслом, добавьте лимонный сок, горчицу, щепотку соли. Хорошо перемешайте до однородности. На тарелку положите рукколу, шовдар, мандаринку дольками и полейте щедро соусом. Козий сыр порежьте слайсами и украсьте салат.

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