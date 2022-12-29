Готовим праздничный салат с мандаринами: успех на столе гарантирован!
Рецепт праздничного салата с мандаринами (коллаж РБК-Украина)
Новый год уже не за горами, приготовьте на стол салат с мандаринами, который очень быстро делается.
Рецептом блюда поделилась кулинарный блогер Дарья Дорошкевич в Instagram.
Вам понадобятся
- 75 г рукколы
- 1 большая мандаринка
- 75 г украинского шовдара (можно заменить прошутто или хамоном)
- 25 г козьего сыра средней выдержки (именно козьего!)
- 1 ч. ложка с горкой горчицы
- 2 ст. ложки оливкового масла
- 1 ст. ложка лимонного сока
- Хорошая щепотка соли
Пошаговый рецепт приготовления
Сначала приготовьте соус, в банку с маслом, добавьте лимонный сок, горчицу, щепотку соли. Хорошо перемешайте до однородности. На тарелку положите рукколу, шовдар, мандаринку дольками и полейте щедро соусом. Козий сыр порежьте слайсами и украсьте салат.
Приятного аппетита!
Читайте также про салаты, которые можно приготовить без света и плиты на праздники.
А еще писали о том, чем можно заменить различные ингредиенты в салате "Оливье".