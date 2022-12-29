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Готуємо святковий салат із мандаринами: успіх на столі гарантований!

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Четвер 29 грудня 2022 18:11
Готуємо святковий салат із мандаринами: успіх на столі гарантований! Рецепт святкового салату з мандаринами (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Новий рік вже не за горами, приготуйте на стіл салат із мандаринами, який дуже швидко робиться.

Рецептом страви поділилася кулінарний блогер Дарія Дорошкевич у Instagram.

Вам знадобляться

  • 75 г руколи
  • 1 велика мандаринка
  • 75 г українського шовдару (можна замінити на прошутто чи хамон)
  • 25 г козиного сиру середньої витримки (саме козиного!)
  • 1 ч. ложка з гіркою гірчиці
  • 2 ст. ложки оливкової олії
  • 1 ст. ложка лимонного соку
  • Хороша щіпка солі

Покроковий рецепт приготування

Спочатку приготуйте соус, у банку з олією, додайте лимонний сік, гірчицю, щіпку солі. Добре перемішайте до однорідності. На тарілку покладіть руколу, шовдар, мандаринку дольками і полийте щедро соусом. Козячий сир поріжте слайсами та прикрасьте салат.

Смачного!

Читайте також про салати, які можна приготувати без світла і плити на свята.

А ще писали про те, чим можна замінити різні інгредієнти у салаті "Олів'є".

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