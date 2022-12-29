Готуємо святковий салат із мандаринами: успіх на столі гарантований!
Рецепт святкового салату з мандаринами (колаж РБК-Україна)
Новий рік вже не за горами, приготуйте на стіл салат із мандаринами, який дуже швидко робиться.
Рецептом страви поділилася кулінарний блогер Дарія Дорошкевич у Instagram.
Вам знадобляться
- 75 г руколи
- 1 велика мандаринка
- 75 г українського шовдару (можна замінити на прошутто чи хамон)
- 25 г козиного сиру середньої витримки (саме козиного!)
- 1 ч. ложка з гіркою гірчиці
- 2 ст. ложки оливкової олії
- 1 ст. ложка лимонного соку
- Хороша щіпка солі
Покроковий рецепт приготування
Спочатку приготуйте соус, у банку з олією, додайте лимонний сік, гірчицю, щіпку солі. Добре перемішайте до однорідності. На тарілку покладіть руколу, шовдар, мандаринку дольками і полийте щедро соусом. Козячий сир поріжте слайсами та прикрасьте салат.
Смачного!
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